NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Der Umsatz sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margenentwicklung des Kochboxenversenders habe die Prognosen hingegen verfehlt./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 01:04 / UTC

DE000A161408