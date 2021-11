Am Aktienmarkt findet der DAX gegenwärtig keine klare Richtung. Das Börsenbarometer sinkt nur minimal um 0,01 Prozent. Bären und Bullen halten sich zur Stunde am Aktienmarkt die Waage. Der DAX verlor minimal um 0,01 Prozent an Wert. Bewertet wird der Index derzeit mit 15.954 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...