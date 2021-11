Auf Analystenmeetings gehört es - ganz im Gegensatz zu normalen Pressekonferenzen - regelmäßig zum guten Ton, dass die Investoren und Analysten in der abschließenden Frage-Antwort-Runde dem Vorstand zunächst einmal zu den guten Zahlen gratulieren und erst dann ihre Frage stellen. Das war auf der virtuellen Veranstaltung von secunet Security Networks am 3. November 2021 nicht ... The post secunet Security Networks: Krass starke Zahlen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...