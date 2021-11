Aus einem Bericht von Solarpower Europe geht hervor, dass sich die Stellenzahl verdreifachen würde, wenn die EU ihr Erneuerbaren-Ziel auf 45 Prozent heraufsetzt. Derzeit arbeiten europaweit 357.000 Menschen im Solarbereich.Die EU-Kommission will die Zielvorgabe für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen bis 2030 auf 40 Prozent erhöhen. Das würde die Zahl der Vollzeitstellen in der europäischen Solarbranche von heute 357.000 auf 584.000 in 2025 und 742.000 in 2030 steigen lassen, wie aus dem neuen EU Solar Jobs Report 2021 von Solarpower Europe hervorgeht. Würde sich die EU ein Erneuerbaren-Ziel ...

