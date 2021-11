Der Batteriesystemanbieter sonnen hat an seinem Firmensitz in Wildpoldsried rund 4.000 m2 neue Produktions- und Logistikfläche in Betreib genommen. Hinzu kommen neue Gebäude für Forschung und Entwicklung sowie weitere Unternehmensbereiche. Mit Hilfe der Erweiterung will das Unternehmen seine Produktion auf 10.000 Batterien pro Monat steigern. Bei einer durchschnittlichen Speicherkapazität von 10 kWh seien das 1,2 Gigawattstunden (GWh) im Jahr. Laut Bundesverband Energiespeicher (BVES) gab es in ...

