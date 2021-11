Trotz Chip-Mangel gutes Ergebnis: BMW veröffentlicht Quartalszahlen

Werbung



Das im DAX© notierte deutsche Automobilunternehmen BMW veröffentlichte am Mittwoch sein Ergebnis für das dritte Quartal 2021. Außerdem: Volkswagen beschleunigt die Wende zur Elektromobilität.



Der in München ansässige Automobilhersteller BMW überzeugte am Mittwoch den 03.11.2021 mit hervorragenden Zahlen. Trotz der aktuellen Chip-Krise, welche die Produktionskapazitäten der Autoproduzenten stark beeinträchtigt, kann BMW einen rekordverdächtigen Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern (38,7 Prozent) verbuchen. Dies entspricht einer Erhöhung von 2,464 Milliarden Euro auf 3,417 Milliarden Euro. Dies liegt vor allem an den positiven Preiseffekten, welche mit einer steigenden Nachfrage nach den Fahrzeugen aufgrund der aktuellen Knappheit zu begründen sind. Deshalb konnte BMW trotz der Absatzreduktion von 675.592 Einheiten in Q3 2020 auf 593.177 Einheiten in Q3 2021 eine Umsatzerhöhung vorweisen.





Volkswagen schaffte es bereits des Öfteren aufgrund von Ambitionen im Rahmen der Wende zur Elektromobilität in unsere Schlagzeilen. Nun macht das in Wolfsburg ansässige Unternehmen den nächsten Schritt: Volkswagen schließt eine Allianz mit dem europäischen Energieinvestor EIT InnoEnergy. Der von der EU geförderte Investitionsfonds beteiligt sich an mehr als 300 Unternehmen, welche sich in für Nachhaltigkeit und die Senkung der CO2-Emissionen einsetzen. Volkswagen zielt bei dieser Partnerschaft auf eine schnellere Entwicklung der E-Mobilität ab. Der nachhaltige Investitionsfond ist bereits an dem schwedischen Stahlunternehmen H2 Green Steel und dem australischen Lithiumproduzenten Vulcan Energy Resources beteiligt. Beide Unternehmen setzen sich für die nachhaltige Herstellung der Metalle ein.

