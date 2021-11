Der größte europäische Online-Modehändler wird künftig langsamer wachsen. Mit dieser Ansage konnte das Management eigentlich kaum überraschen. Dennoch fällt die ZALANDO-Aktie um 8,4 % auf aktuell 76,20 €.



Nötige Rabatte, um Käufer weiterhin anzuziehen, zehrten mit an der Marge. Das EBIT im Q3 fiel fast in sich zusammen: von 118 Mio. auf 9,8 Mio. €. Finanzchef David Schröder deutete an, dass man auch im Hinblick auf 0,4 % Marge zur Normalität des Jahres 2019 zurückgekommen ist.



Hohe Marketingkosten sorgten als weiterer Faktor unter dem Strich für 8,4 Mio. € Verlust (vor einem Jahr: 58,5 Mio. € Gewinn). Stark ausgebaut wurden immerhin die Erlöse: Inklusive neu bearbeiteter Märkte wuchsen sie um 23,4 % auf 2,3 Mrd. €. An dieser Stelle lieferte der Konzern mehr ab, als Analysten erwartet hatten.



Für das Gesamtjahr peil ZALANDO Erlöse von 10,1 bis 10,5 Mrd. € an (+ 26 bis + 31 %) und will die EBIT-Spanne (400 Mio. bis 475 Mio. €) in der oberen Hälfte treffen.



