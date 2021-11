Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) schafft zur Wochenmitte einen weiteren Kurssprung. Tatsächlich geht es über die Marke von 96 Euro, was bemerkenswert ist. Damit setzt sich die erfolgreiche Performance in diesem Jahr konsequent fort. Was ist der Auslöser für das Fortsetzen der Rallye in diesem Jahr? Zunächst veröffentlichte das Management, dass man die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erhöht habe. Dann wiederum ist zur Mitte der Woche die Veröffentlichung der Quartalszahlen fällig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...