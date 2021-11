Der dänische Roboterhersteller Universal Robots (UR) konnte seinen Umsatz im dritten Quartal 2021 um ganze 46 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres steigern. Alle Zahlen hier im Überblick. Hier im Bild: UR-President Kim Povlsen. Der dänische Roboterhersteller verzeichnete im dritten Quartal 2021 einen Rekordumsatz mit 78 Mio. Euro. (Bild: Universal Robots) Der Robotspezialist Universal Robots wächst kontinuierlich, was sich auch in den Quartalszahlen widerspiegelt. So konnte man im dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...