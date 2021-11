DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Vorzeitige Rückzahlung des EIB Darlehens

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta027/03.11.2021/14:45) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) hat heute beschlossen, das bei der European Investment Bank ("EIB") aufgenommene Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen. Die Biofrontera AG hatte bereits öffentlich mitgeteilt, dass ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine erfolgreiche Kapitalaufnahme im Wege eines öffentlichen Angebots nebst Börsengang in den USA ("IPO") abgeschlossen hat. Aufgrund des hierdurch erreichten eigenen Zugangs zum US-Kapitalmarkt sowie des Zuflusses von liquiden Mitteln bei der Biofrontera Inc. sollen die der Biofrontera AG zur Verfügung stehenden liquiden Mittel teilweise dazu verwendet werden, das von der EIB gewährte Darlehen von nominal 15 Mio. Euro vollständig inkl. Zinsen und sonstiger Entgelte abzulösen und zurückzuzahlen. Das Gesamtvolumen der an die EIB zu leistenden Zahlung beträgt rund 20 Mio. Euro, wobei mit der vorzeitigen Rückzahlung der künftige Aufwand für Zinsen bzw. sonstige Entgelte reduziert wird.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635947100947 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 09:46 ET (13:46 GMT)