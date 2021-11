Unterföhring (ots) -- Das neue Kapitel der bahnbrechenden Serie "Sex and the City" ab Dezember auf Sky Ticket- Mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis- Auch "Sex and the City" auf Sky Ticket abrufbarSky bestätigt, dass "And Just Like That (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that)...", das neue Kapitel der bahnbrechenden Serie "Sex and the City (https://www.sky.de/serien/sex-and-the-city)" vom Excecutive Producer Michael Patrick King ab Dezember auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie auf Sky Comedy zu sehen sein wird. Weitere Informationen folgen in Kürze."And Just Like That (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that)..." folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.Derzeit finden noch Dreharbeiten statt. In weiteren Rollen sind Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler zu sehen.Als Executive Producer fungieren Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und Michael Patrick King. Zu den Autoren zählen Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky. Die Serie wurde kreiert von Darren Start und basiert auf dem Buch von Candace Bushnell.Alle Staffeln von "Sex and the City" sind derzeit auf dem Streamingdienst Sky Ticket verfügbar. Ab 1. Dezember stehen auch die beiden Kinofilme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2" auf Abruf bereit."And Just Like That..." wird in allen Sky Märkten, einschließlich UK, Irland, Italien, Österreich, Schweiz und Deutschland verfügbar sein. Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm. Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino, bis hin zu beliebten Klassikern. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports. Sky Ticket ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über "Sky Comedy":Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club (https://www.sky.de/shows/quatsch-comedy-club-151376)" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 