Die Inflation in der Eurozone und Deutschland steigt, während die EZB an ihrer Nullzinspolitik festhält. Zugleich will die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit dem Beginn des Tapering die geldpolitische Wende einläuten. Damit wächst der Druck auf die EZB, ebenfalls den geldpolitischen Kurs zu verschärfen. Wartet sie zu lange mit der Zinswende, drohen Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Auf der anderen Seite muss die EZB die massive Staatverschuldung in der Eurozone im Blick behalten. Steigende Zinsen könnten Staaten wie Italien in eine gefährliche Schieflage bringen und so die Stabilität der Währungsunion gefährden.

