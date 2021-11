Der ISM Index (Dienstleistung; Oktober) ist mit 66,7 deutlich besser ausgefallen als erwartet (Prognose war 62,0; Vormonat war 61,9). Die Komponenten: - Beschäftigung 51,6 (Vormonat war 53,0) - Auftragseingang 69,7 (Vormonat war 63,5) - Preise 82,9 (Vormonat war 77,5) Kurz zuvor hatte der (konkurrierende) Einkaufsmanagerindex von Markit konstatiert: "In response to a further rise in ...

