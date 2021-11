Klimaschutz-Aktivisten erwarteten vom G20-Gipfel in Rom und vom Klimagipfel in Glasgow konkrete und entschiedene Schritte zur Abwendung der schlimmsten Folgen des Klimawandels. Auch die Wirtschaft wünscht sich von der Politik einen Fahrplan dafür oder wenigstens klare Vorgaben. Vermutlich wird es das - wenn überhaupt - nur punktuell geben. Doch das dürfte die die nötigen Änderungen nicht aufhalten. Was das mit der Börse zu tun hat? Sehr viel!

Den vollständigen Artikel lesen ...