Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment hat mit dem "UniZukunft Klima" (ISIN DE000A2QFXR5/ WKN A2QFXR) einen neuen nachhaltigen Fonds am Start, so die Experten von "FONDS professionell".Der Mischfonds investiere weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen, die sich dafür einsetzen würden, den globalen Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Das Portfolio orientiere sich dabei an einem Vergleichsindex, der den Klimazielen der Europäischen Union (EU) folge, einer sogenannten "Paris-Aligned Benchmark". In Summe würden die Unternehmen in diesem Index eine um mindestens 50 Prozent niedrigere CO2-Bilanz gegenüber dem breiten Markt aufweisen. Zudem würden sie ihre CO2-Bilanz jährlich um durchschnittlich weitere sieben Prozent senken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...