LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pfizer von 41 auf 44 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das vergangene Quartal habe exemplarisch die Kerndebatte um den Pharmakonzern verdeutlicht, was den Einfluss des Corona-Impfstoffgeschäfts und dessen Nachhaltigkeit betreffe, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2022 erwarte er einen allenfalls moderaten Rückgang der Impfstoff-Umsätze. Pfizer erkaufe sich damit mehr Zeit, um seine Geschäftsstrategie zu optimieren./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 05:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 05:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

