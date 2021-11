Der Standardwerte-Index SMI schliesst um 0,51 Prozent höher auf 12'383,27 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach einem richtungslosen Verlauf fester geschlossen. Bevor die US-Notenbank Fed am Abend wohl das Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik einläuten werde, hätten sich die Anleger zurückgehalten und keine neuen Engagements aufbauen wollen, hiess es am Markt. Daher sei das Geschäft ruhig verlaufen. Für Auftrieb im Späthandel sorgten allerdings starke...

