DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Dienstleistungssektor erreicht im Oktober neues Rekordhoch

Der US-Dienstleistungssektor hat im Oktober aufgrund der robusten Nachfrage und trotz zunehmender Störungen in der Lieferkette seine Dynamik beibehalten. Der ISM-Index für den Servicebereich stieg im Oktober auf 66,7 von 61,9 im September und erreichte damit einen neuen Höchststand, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 62,0 erwartet.

NordLB: Service-ISM-Anstieg deutet auf Überhitzung

Der unerwartet kräftige Anstieg des ISM-Index für den Dienstleistungssektors ist aus Sicht von NordLB-Volkswirt Tobias Basse eine "sehr positive Überraschung". "Die Stimmung bei den Befragungsteilnehmern präsentiert sich in der Tat fast schon ungewöhnlich positiv", schreibt Basse in einem Kommentar unter Verweis auf negative Rahmenbedingungen wie Corona-Krise, Material- und Personalmangel. Der Anstieg der Aktivitätskomponente auf 69,8 Punkte deutet seiner Meinung nach schon auf Überhitzungsgefahren hin.

Markit: US-Dienstleister gewinnen im Oktober an Schwung

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober spürbar belebt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich auf 58,7 von 54,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 58,5 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 58,2 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Oktober beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 57,6 von 55,0 Punkten im Vormonat.

US-Auftragseingang steigt im September um 0,2 Prozent

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im September um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Das entsprach exakt der von Volkswirten erwarteten Rate. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 1,0 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 1,2 Prozent berichtet worden.

Elderson: Zentralbanken wollen Finanzierung von Nachhaltigkeit fördern

EZB-Direktor Frank Elderson hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) den Willen der beteiligten 100 Zentralbanken bekräftigt, die Finanzierung nachhaltigen Wirtschaftens zu fördern. "Wir werden das Finanzsystem weiterhin widerstandsfähiger gegen Klima- und Umweltrisiken machen und die Ausweitung der Finanzierungsströme fördern, die zur Unterstützung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft erforderlich sind", sagte Elderson laut veröffentlichtem Redetext bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow.

Nachfolge-Gesetz für epidemische Notlage nimmt Gestalt an

Das Vorhaben, nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite eine Gesetzesgrundlage für das Fortbestehen von Corona-Maßnahmen zu schaffen, nimmt Gestalt an: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an, sein Haus werde eine entsprechende Formulierungshilfe voraussichtlich noch am Mittwoch an die Fraktionen der Ampel-Parteien übermitteln. Nach bisherigen Planungen könnte die Neuregelung dann im Bundestag am 11. November in erster Lesung und am 18. November in zweiter Lesung beraten werden. Der Bundesrat könnte auf einer Sondersitzung am 19. November abschließend darüber entscheiden.

GKV erhält zusätzliche 7 Milliarden Euro an Zuschuss

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bekommt nach Plänen der Bundesregierung kommendes Jahr einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 7 Milliarden Euro, um die Beiträge stabil zu halten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an, nachdem das Kabinett sich mit einer von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegten Verordnung befasst hatte. "Es geht darum, dass durch die Corona-Pandemie, durch die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise sich bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ein veränderter Finanzbedarf für 2022 ergeben hat", sagte er.

Bundesregierung verfolgt Lage chinesischer Magnesiumproduktion

Vor dem Hintergrund möglicher Engpässe bei Magnesium beobachtet das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung der chinesischen Magnesiumsproduktion. "Es gibt wieder ein erstes Hochfahren der Produktion in bestimten Teilen Chinas, aber aktuell ist die Lage noch sehr angespannt und muss deswegen natürlich weiter genau verfolgt werden", sagte Ministeriumssprecherin Beate Baron bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir beobachten die Lage da sehr genau und sind auch im Austausch sowohl mit der Industrieseite als auch mit der EU."

Finanzhilfen am vierten Tag im Zentrum der UN-Klimakonferenz

Die Finanzierung von Maßnahmen zur Bekämpfung und Bewältigung der Erderwärmung hat am Mittwoch bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow im Mittelpunkt gestanden. Der britische Finanzminister Rishi Sunak bekräftigte vor den Delegierten der sogenannten COP26, dass die Industriestaaten künftig ihr Versprechen von jährlich 100 Milliarden Dollar für ärmere Ländern einhielten. Das Geld soll in Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel fließen. "Wir wissen, dass Sie am Boden zerstört sind wegen der doppelten Tragödie Corona und Klimawandel", sagte Sunak in Glasgow. "Deshalb werden wir das Ziel, 100 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer bereitzustellen, erfüllen."

Bidens Demokraten erleiden schwere Niederlage bei Gouverneurswahl

Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben mit einer Niederlage bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia einen schweren Rückschlag erlitten. Bei dem Urnengang setzte sich der Republikaner Glenn Youngkin knapp gegen seinen Rivalen Terry McAuliffe von der Demokratischen Partei durch. Der Wahlausgang im bislang demokratisch regierten Virginia ist für Biden und seine Partei ein schlechtes Omen für die Kongress-Zwischenwahlen in einem Jahr.

USA setzen israelischen Entwickler von Spähsoftware Pegasus auf schwarze Liste

Nach den Enthüllungen über die Spionagesoftware Pegasus haben die USA den israelischen Entwickler NSO Group auf eine schwarze Liste gesetzt. Das US-Handelsministerium erklärte, die Spähsoftware habe autoritären Regierungen erlaubt, im Ausland lebende Regierungskritiker, Journalisten und Aktivisten ins Visier zu nehmen, um sie zum Schweigen zu bringen. Handelsministerin Gina Raimondo erklärte, die USA würden Exportkontrollen "aggressiv" nutzen, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, die Technologien für "böswillige Aktivitäten" entwickeln, verkaufen oder einsetzen würden.

Rebellen in Äthiopien drohen mit rascher Einnahme der Hauptstadt

Im Konflikt der Regierung in Äthiopien mit der Rebellengruppe TPLF aus der nördlichen Region Tigray haben Verbündete der Rebellen mit einer raschen Einnahme der Hauptstadt Addis Abeba gedroht. "Wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, sprechen wir über eine Angelegenheit von Monaten, wenn nicht Wochen", sagte ein Sprecher der Oromo Befreiungsarmee (OLA).

