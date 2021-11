Die Markteinführung erfolgt zusammen mit der Veröffentlichung der Dobson Cloud, die ein völlig neues Maß an Cloud-Agilität und Entwicklerkompetenz zur Förderung von Innovationen bietet

GUIDEWIRE CONNECTIONS- Guidewire (NYSE: GWRE) hat heute Guidewire Live vorgestellt, eine Reihe von Analyse-Apps, die Versicherern Echtzeit-Einblicke in Kernsysteme über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg ermöglichen. Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Vorstellung von Dobson*, dem neuesten Release der marktführenden Cloud-Plattform von Guidewire, auf der Kundenkonferenz Connections. Guidewire Live und Dobson werden im Rahmen der Keynote auf der Connections vorgestellt, die heute um 8.30 Uhr (PT) per Livestream übertragen wird und als On-Demand-Version verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006255/de/

End-to-end Micro-BOP Solution log-in, coverage, and quote screens. (Source: Guidewire)

Die Smart-Loop-Analyse von Guidewire Live bildet die Grundlage für Apps, die Versicherer mit kuratierten Informationen aus einer Reihe von hochwertigen Datenquellen versorgen. Die Live Apps sind in die Kernsysteme integriert und ermöglichen genauere Entscheidungen für Schadensregulierer, Sachverständige, Versicherungsvertreter, Risikomanager und Versicherungsmathematiker. Die Unterstützung von Open-Source-Analysemodellen (Bring Your Own Model), neue Visualisierungsmöglichkeiten für Daten, die Integration von HazardHub-Einblicken in Sachrisiken mit PolicyCenter und größere Internationalisierungsmöglichkeiten sind nur einige der neuesten Innovationen in Guidewire Live.

"In der Vergangenheit haben Versicherer auf historische Daten zurückgegriffen, um Entscheidungen zu treffen, aber in dem sich schnell verändernden Markt von heute reicht das nicht mehr aus", sagt Roger Arnemann, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Analytics bei Guidewire. "Wenn Versicherer nicht auf das reagieren können, was jetzt passiert, werden sie in der Zukunft nicht erfolgreich sein können. Wir freuen uns, mit Guidewire Live die branchenweit erste Smart-Loop-Analyselösung vorstellen zu können, die Versicherer in die Lage versetzt, sich in einem sich rasch wandelnden Umfeld zu behaupten, schneller zu sein und bessere Ergebnisse zu erzielen als die Konkurrenz."

Darüber hinaus bieten neue Verbesserungen in der Dobson-Version der Guidewire Cloud Platform (GWCP) mehr Cloud-Flexibilität als je zuvor und versetzen Entwickler in die Lage, Innovationen voranzutreiben.

Guidewire GO** Die rapide Erweiterung unseres Marketplace wird mit GO Products fortgesetzt, einer neuen Bibliothek mit mehr als 35 vorgefertigten Produktdefinitionen. Dadurch können Teams schnell neue Spartenprodukte einführen.

Cloud Integration Framework** Reduzierung der Komplexität über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg durch einfachere Bereitstellung und Wartung von Integrationen mit Integration Gateway, App Events und Cloud API.

HazardHub HazardHub ist jetzt in PolicyCenter integriert und bietet in Sekundenschnelle umfassende Risikodaten für gewerbliche Immobilien in den USA und das an einem einzigen Ort.

Blue-Green Deployment Der neue DevOps-Service ermöglicht es Entwicklern, die Konfigurierung ohne Ausfallzeiten zu aktualisieren und so die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Micro-BOP Solution Bereitstellung spezieller Erfahrungen, die auf heimische Betriebe zugeschnitten sind. Die Lösungen umfassen fertige Produktartefakte, Konfigurationsmöglichkeiten und ein Expertenteam, das die Versicherer dabei unterstützt, innerhalb von nur 12 Wochen mit der BOP-Abdeckung zu beginnen.

Guidewire wurde kürzlich im Gartner Magic QuadrantTM 2021 für P&C Core Platforms in Nordamerika1für die InsuranceSuite als Leader (führender Anbieter) positioniert und ist damit das siebte Jahr in Folge in diesem Bericht vertreten. Für InsuranceNow wurde Guidewire im selben Bericht zum fünften Mal in Folge als Challenger (Herausforderer) ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Guidewire im Magic Quadrant 2021 von Gartner für Non-Life Insurance Platforms in Europa als Leader (führender Anbieter) positioniert.2 Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem InsuranceSuite in diesem Bericht aufgeführt wurde

Weitere Informationen über Guidewire Live finden Sie auf unserer Website oder in unserem Blogbeitrag

Um mehr über Dobson zu erfahren, besuchen Sie unsere Website

*Guidewire Live und Dobson werden ab dem 12. November 2021 allgemein verfügbar sein.

**Kennzeichnet eine Produktfunktion, die nur für Early Access-Kunden verfügbar ist.

1 Gartner, Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America, Sham Gill und James Ingham, 14. September 2021

2Gartner, Magic Quadrant for Non-Life-Insurance Platforms, Europe, Sham Gill und James Ingham, 27. September 2021

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Markenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA sowie international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partner-Ökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Alle in dieser Ankündigung genannten Produkte sind Produkte von Guidewire.Nicht alle Produkte sind in allen Regionen oder für Selbstverwaltungskunden verfügbar. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Bekanntmachungen erwähnten, noch nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht termingerecht beziehungsweise überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Guidewire-Anwendungen erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" entsprechend den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftige Verfügbarkeit der Dobson-Version, die allgemeine Verfügbarkeit von in dieser Pressemitteilung erwähnten Funktionen, Programmen, Services und Tools im Zusammenhang mit Dobson, wie z. B. Smart Loop Analytics, Blue Green Deployment und die Micro-BOP-Lösung sowie die Funktionen, Programme, Services und Tools für den Frühzugang im Rahmen von Dobson, wie Guidewire GO und Cloud Integration Framework. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen am Datum ihrer ersten Freigabe und beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Voraussagen sowie den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Wörter wie "erwarten", "davon ausgehen", "sollte", "glauben", "hoffen", "abzielen", "vorhersagen", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "prognostizieren", "können", "werden", "vermögen", "könnten", "beabsichtigen", Variationen oder die Verneinung dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich machen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände enthalten, die sich der Kontrolle von Guidewire entziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Guidewire könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, auch insbesondere aufgrund von Risiken, die in der aktuellsten Version des bei der Securities and Exchange Commission von Guidewire eingereichten Formulars 10-K und Formulars 10-Q sowie auf anderen Dokumenten dargelegt sind, die das Unternehmen gelegentlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen könnte. Insbesondere können unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden: die Quartals- und Jahresbetriebsergebnisse können stärker als erwartet schwanken; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Mitarbeiter und unser Geschäft sowie auf die Geschäftstätigkeit unserer Kunden, Systemintegratoren ("SI")-Partner und Anbieter; saisonale und sonstige Abweichungen im Zusammenhang mit unseren Kundenvereinbarungen und der damit verbundenen Umsatzrealisierung können erhebliche Schwankungen in unseren Betriebsergebnissen und Cashflows zur Folge haben; unsere Abhängigkeit von den Verkäufen an und Vertragsverlängerungen mit einer relativ kleinen Anzahl von Großkunden, die einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes ausmachen; unsere Fähigkeit, Änderungen an unserem Geschäftsmodell erfolgreich durchzuführen, einschließlich der Umstellung unserer Produkte auf Cloud-Angebote und der mit dem Cloud-Betrieb verbundenen Kosten; bei unseren Produkten oder Cloud-basierten Diensten kann es zu Verletzungen der Datensicherheit kommen; wir sehen uns in unserem Markt einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt; unsere Umsätze aus Dienstleistungen weisen geringere Bruttomargen auf als unsere Lizenz-, Abonnement- und Supportumsätze; unsere Produktentwicklungs- und Verkaufszyklen sind lang und können von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; Änderungen der Rechnungslegungsrichtlinien, wie z. B. bei der Umsatzerfassung, die zu einer größeren Volatilität unserer Quartals- und Jahresergebnisse geführt haben und führen können; Forderungen von Dritten, wonach wir ihre geistigen Eigentumsrechte verletzen, könnten unser Geschäft erheblich beeinträchtigen; eine schwächere Weltwirtschaftslage kann sich negativ auf die Sachversicherungsbranche auswirken, einschließlich der Ausgaben für Informationstechnologie; allgemeine politische oder destabilisierende Ereignisse, einschließlich Krieg, Konflikte oder Terroranschläge; unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu vertreiben, hängt in hohem Maße von der Qualität unserer professionellen Services und SI-Partner ab; das Risiko, wichtige Mitarbeiter zu verlieren; die Herausforderungen der internationalen Geschäftstätigkeit, einschließlich Wechselkursschwankungen; sowie andere Risiken und Unsicherheiten. Vergangene Leistungen liefern nicht unbedingt Hinweise auf zukünftige Ergebnisse. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen die Ansichten von Guidewire zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Das Unternehmen erwartet, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Ansichten führen wird. Guidewire beabsichtigt nicht und verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen entweder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen nicht die Ansichten von Guidewire zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung dar.

Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006255/de/

Contacts:

Melissa Cobb, Senior Public Relations Manager

Guidewire Software

+1 650 464 1177

mcobb@guidewire.com