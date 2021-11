Partnerschaft bietet industriellen Herstellern neue Möglichkeiten für drahtlose Netzwerke

Der führende globale Lösungsintegrator Black Box hat heute einen Zusammenschluss mit dem im Bereich der industriellen drahtlosen Kommunikation besonders innovativen Unternehmen Nokia bekannt gegeben, um das umfassendste private OnGo-Funk-/CBRS-Netzwerk der nächsten Generation für die Industrie 4.0 bereitzustellen. Die Partnerschaft ermöglicht es Black Box, Innovationen im Bereich Konnektivität und die Einführung privater Netzwerke voranzutreiben und dem Markt für industrielle Fertigung überlegene Optionen für drahtlose Netzwerke zu bieten. Black Box erklärt, dass OnGo ein gleichmäßig lizenziertes Low-Band-Funkspektrum, das Herstellern zu einem Bruchteil der mit LTE assoziierten Kosten Zugang zu privaten drahtlosen Verbindungen bietet die Einfachheit von WLAN widerspiegelt und gleichzeitig eine sichere, kostengünstige LTE-Abdeckung für den drahtlosen Datenverkehr von Unternehmen und IoT-Anwendungen bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006374/de/

"Nokia heißt Black Box in unserem globalen Partnerprogramm willkommen, um die steigende Nachfrage nach privaten 4G/5G-Campusnetzen zu decken", sagte Vikas Trehan, Vorstand des Bereichs Channels and Alliances bei Nokia. "Das intime Wissen und die vertrauensvollen Beziehungen von Black Box im Bereich dieser Netze an Unternehmensstandorten, kombiniert mit erstklassigen Produkten und Dienstleistungen von Nokia, werden dazu beitragen, die Vision der Industrie 4.0 zu verwirklichen."

"Private drahtlose und aufkommende private 5G-Netzwerke sind bereit, den Bereich der drahtlosen Unternehmensnetzwerke neu zu definieren. Große Gelände und Standorte wie Flughäfen und große Logistik- und Vertriebszentren bringen die aktuellen WLAN-Standards an ihre technologischen Grenzen", sagte Bill Holman, Vorstand und Geschäftsführer des Bereichs für 5G-Technologien bei Black Box. "Dank unserer Partnerschaft mit Nokia können sich solche Standorte jetzt von den Einschränkungen des WLAN befreien und genau die drahtlosen Verbindungen erhalten, die sie benötigen."

Black Box entwickelt, baut und verwaltet eine vollständige Palette von drahtlosen Technologien, um vernetzte Unternehmen zu unterstützen und digitale Arbeitsplatzkonnektivität in mehreren Branchen bereitzustellen. Führende Hersteller wenden sich an Black Box, um OnGo und 5G in ihre bestehenden und zukünftigen drahtlosen Netzwerke zu integrieren. Mit dem durchgängigen privaten Drahtlosnetzwerk der Digital Automation Cloud (DAC) von Nokia hilft Black Box seinen Kunden, das volle Potenzial der Industrie 4.0 auszuschöpfen.

Weitere Informationen über Black Box und die globalen Lösungsintegrationsdienste des Unternehmens finden Sie unter www.blackbox.com.

Über Nokia

Als vertrauenswürdiger Partner für kritische Netzwerke setzen wir uns mit geistigem Eigentum und langfristiger Forschung unter der Leitung der preisgekrönten Nokia Bell Labs für Innovation und Technologieführerschaft in Mobil-, Festnetz- und Cloud-Netzwerken ein. Die Digital Automation Cloud von Nokia ist eine leistungsstarke, durchgängige LTE/5G-Plattform für private drahtlose Netzwerke und Edge-Computing. Mit einer sicheren, sofort einsatzbereiten und zuverlässigen drahtlosen Konnektivität ermöglicht die DAC von Nokia industrielle Anwendungsfälle, die Echtzeitdaten für intelligente Fertigung, vorausschauende Wartung, Fernbetrieb und Möglichkeiten des industriellen Internets der Dinge (IoT) nutzen.

Über Black Box

Black Box ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von IT-Lösungen, der Unternehmen auf allen Kontinenten modernste Technologielösungen und erstklassige Beratungsdienste anbietet. Unsere globale Reichweite und unser fundiertes Fachwissen beschleunigen den Kundenerfolg, indem wir Menschen, Ideen und Technologien zusammenbringen, um reale Geschäftsprobleme zu lösen. Unsere IT-Infrastrukturlösungen, Services und Produkte ermöglichen sichere, fehlerfreie Konnektivität und sinnvolle Zusammenarbeit in der Stadt oder weltweit.

Black Box ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AGC Networks. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Black Box unter www.blackbox.com. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @BlackBox_ns. Black Box und das Double-Diamond-Logo sind eingetragene Marken von BB Technologies Inc.

Alle anderen hierin erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

PR-Link: www.wallstcom.com/BlackBox/211103-Black_Box-Nokia_Partnership.docx

Foto: www.wallstcom.com/BlackBox/BlackBox-Nokia_OnGo-Private_Wireless_Network.jpg

Zusammenarbeit zwischen Black Box und Nokia zur Bereitstellung von OnGo Private Wireless/CBRS Network für die Industrie 4.0

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006374/de/

Contacts:

Black Box:

Cristine Kimbrel

Sr. Product Manager 5G OnGo

+1.724.873.7044

cristine.kimbrel@BlackBox.com

Nokia:

Evan Forrest

Global Industrial Partner Manager für Nokia

+1.925.413.0015

evan.forrest@nokia.com