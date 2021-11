Unternehmen präsentiert neue Plattform, die Investoren und Investor-Relations-Teams die wichtigsten Quartalsergebnisse besser vermittelt

Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, hat die Markteinführung der neuen Q4 Virtual Events Platform ("die Plattform") bekannt gegeben, die von Grund auf für die Durchführung innovativer und ansprechender Informationsveranstaltungen zu den Ergebnissen von Aktiengesellschaften konzipiert wurde.

Die neue virtuelle Veranstaltungsplattform von Q4, die im Laufe der nächsten Berichtssaison eingeführt wird, wurde speziell für die Präsentation von Ertragsmeldungen entwickelt und nutzt die neuesten Cloud-Stream-Technologien sowie eine verbesserte Webcasting-Unterstützung und ein konsolidiertes Event-Management, eine Technologie und eine Ertragskoordination über eine Plattform und einen Servicepartner, nämlich Q4.

Mehr als 200 Kunden von Q4 nutzen die neue Plattform in diesem Quartal für ihre vierteljährlichen Gewinnmeldungen. Dazu gehört auch Q4 Inc., das vor kurzem einen Börsengang an der TSX vollzogen hat und am 10. November seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal das erste Ergebnis-Event des Unternehmens auf der neuen Plattform veröffentlichen wird.

Die Plattform unterstützt hochgradig produzierte Live- und aufgezeichnete Videostreams, integrierte Audiokonferenzen und die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen. Sie ist so konzipiert, dass sie Investoren ein einnehmendes Erlebnis bietet und gleichzeitig Firmenkunden und Eventmanagern einfache Tools für das Eventmanagement zur Verfügung stellt. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Live-Eingabe von textbasierten Fragen durch das Publikum.

"Wir sind sehr erfreut, mit unserer neuen Plattform und unseren Dienstleistungen unseren Kunden auf den Kapitalmärkten ein innovatives Erlebnis bezüglich Gewinnmeldungen bieten zu können", so Darrell Heaps, CEO. "Während wir weiter investieren und unsere Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte ausbauen, betrachten wir die Frage, wie Q4 das Erlebnis der Gewinnmeldungen für alle Beteiligten verbessern kann, angefangen von einem effizienteren Arbeitsablauf bis hin zu besseren Tools für das Engagement und den Zugang zu wichtigen Daten, die eine effektivere Interaktion mit der Investment-Community ermöglichen. Wir blicken mit Freude darauf, diese neue Plattform bei unseren Quartalsergebnissen am 10. November zu präsentieren, in deren Rahmen Video-Streaming und textbasierte Tools zur Einreichung von Fragen zum Einsatz kommen werden."

Q4 wird in den kommenden Monaten weitere Funktionen für diese hervorragend skalierbare Plattform auf den Markt bringen. Dazu zählen verbesserte hochqualitative Video-Streaming-Alternativen, ein verbesserter integrierter Workflow innerhalb der Q4-Kapitalmarktkommunikationsplattform sowie erweiterte Analysen, die wichtige Erkenntnisse für eine proaktive IR-Strategie liefern sollen.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu berichten, zu kommunizieren und miteinander in Kontakt zu treten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch seine IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Kapitalmarkt-CRM sowie Aktionärs- und Marktanalysetools. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 2.500 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter 50 des S&P 500. Q4 hat seinen Sitz in Toronto und betreibt Büros in New York und London. Erfahren Sie mehr unter q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006375/de/

Contacts:

Kontakt Investorbeziehungen: Matt Tractenberg, ir@q4inc.com

Medienanfragen: Karen Greene, media@q4inc.com