Amazon gilt als der Versandhändler schlechthin. Nun will sich auch der chinesische Konkurrent Alibaba auf dem umkämpften europäischen Markt breitmachen. In einer Region liegt der Tech-Gigant sogar bereits vor Amazon.? Alibaba unter drei größten Online-Händlern in Osteuropa? Europäischer Markt Ziel von Expansion? Shopping-Event soll europäische Kunden anlockenAlibaba liegt in Osteuropa vor AmazonDer US-amerikanische Versandhändler Amazon ist der mit Abstand größte Online-Shop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...