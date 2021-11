DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rentenerhöhung:

"Rentner dürfen nicht vom Wohlstand in Deutschland abgekoppelt werden, und man sollte Alt und Jung auch nicht gegeneinander ausspielen. Doch die voraussichtliche Rentenerhöhung von mehr als fünf Prozent im kommenden Jahr ist ungerecht und schwer vermittelbar. Während viele Arbeitnehmer noch unter den finanziellen Folgen der Coronapandemie leiden, gibt es für die Ruheständler ein sattes Plus. So will es die komplizierte Rentenanpassungsformel. Zahlen müssen die kräftige Erhöhung, die dauerhaft wirkt, die Jüngeren mit ihren Beiträgen und Steuern. Jetzt rächt sich eine zukunftsvergessene Politik der Großen Koalition, die vor allem die große Gruppe der älteren Wähler in den Blick nahm und weniger die Jugend."/DP/jha