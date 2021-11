STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 10 Jahre NSU-Enttarnung:

"Ist es gelungen, "so etwas" nicht wiederholen zu lassen? Die Antwort ist bedrückend. Der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, der rassistische Anschlag in Hanau, der politische Mord an Walter Lübcke sind nur die schlimmsten Beispiele rassistischen Terrors in unserem Land. Er wird inzwischen nicht mehr verharmlost und kleingeredet. Das ist ein Fortschritt. Die Sicherheitsbehörden haben mit teils weitgehenden organisatorischen Veränderungen versucht, mit den Entwicklungen am rechten Rand Schritt zu halten. Aber die Bereitschaft zur Gewalt ist bei den Rechtsextremisten so gewachsen, dass kein Politiker heute ernsthaft das Versprechen abgeben kann, dass es nicht wieder zu Morden und Anschlägen kommen kann."