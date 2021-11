HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona-Lage:

"Innerhalb von Familien lassen sich Infektionen kaum vermeiden, wenn das Virus erst einmal hineingetragen wird. Daher muss das Ziel sein, die Infektionsketten dazwischen so gut wie möglich zu unterbrechen. Und da ist noch viel Luft nach oben. An Schulen, wo die Ausbrüche vor den Ferien stark zunahmen, wird die Maskenpflicht gelockert. An den meisten Arbeitsplätzen gibt es, außer bei "Kundenkontakt", kein konsequentes Testregime. Arbeitgeber dürfen noch nicht einmal verpflichtend den Impfstatus abfragen. Da wäre dringend anzusetzen."/yyzz/DP/he