TOKIO (dpa-AFX) - Der führende japanische Autokonzern Toyota hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr trotz Produktionskürzungen in Folge der Lieferengpässe bei Elektronikchips angehoben. Wie der Volkswagen-Rivale am Donnerstag bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2021/22 (31. März) auf 2,49 Billionen Yen (18,9 Milliarden Euro) belaufen. Das wäre ein Anstieg zum Vorjahr um fast elf Prozent. Bislang war Toyota noch von 2,3 Billionen Yen Überschuss ausgegangen. An Umsatz werden 30 Billionen Yen erwartet. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres konnte der Konzern, zu dem auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzenwagenhersteller Hino Motors gehören, den Nettogewinn um das 2,4-Fache auf 1,5 Billionen Yen erhöhen, wie Toyota weiter mitteilte./ln/DP/zb