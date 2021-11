DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. November

=== *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Heidelberg *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 3Q, Linz *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Koblenz *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Online-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Metzingen *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q, Herzogenrath 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Aßlar *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 07:35 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund *** 07:45 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 3Q, Luxemburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto 08:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG (virtuell) zum AHK World Business Outlook *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate, Gütersloh *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 56,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 56,2 *** 10:00 DE/Freenet AG, Kapitalmarkttag (virtuell bis 12:30 Uhr), Büdelsdorf *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 56,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 56,2 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 10:00 DE/Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), PK (virtuell) zum Thema "Ausgebremster Klimaschutz" *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+15,2% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+13,4% gg Vj 12:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 3Q, Cambridge *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP *** 13:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -81,00 Mrd USD zuvor: -73,25 Mrd USD *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +7,4% gg Vq 2. Quartal: +1,3% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 275.000 zuvor: 281.000 *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom 19:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Rebuilding after Covid: Central Banking in Support of Society and a New Social Contract" der EZB-CEPR-Konferenz "Women in Economics" *** 21:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York - US/Evotec SE, 1. Handelstag von 22 Millionen ADS an der Nasdaq, New York - US/Mainz Biomed BV, 1. Handelstag an der Nasdaq, New York - DE/Gesundheitsministerkonferenz (bis 5.11.), Lindau - DE/Performance One AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate, Ahrensburg - DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q, Wettenberg *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena - US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco - US/Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco - US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue - Börsenfeiertag Russland, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

