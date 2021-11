DJ IPO/Evotec erlöst 435 Millionen Dollar mit US-Notierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec wird im Rahmen seiner geplanten US-Notierung mindestens 435 Millionen Dollar brutto erlösen. Angeboten werden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar, teilte das Biotechnologieunternehmen in Hamburg mit. Die Hinterlegungsscheine entsprechen 10 Millionen Stammaktien. Überdies räumt Evotec den Zeichnern eine Option zum Kauf von weiteren 3 Millionen ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann. Das Angebot fällt damit etwas kleiner aus als zunächst geplant.

Am oder um den 4. November werden die ADS unter dem Ticker-Symbol EVO am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Vollzogen werde das Angebot voraussichtlich am oder um den 8. November.

Mit dem Geld will Evotec die Produktionskapazitäten in den USA und Frankreich erweitern. Außerdem will der Konzern seine Plattform für Präzisionsmedizin ausbauen und Pipeline-Aktivitäten beschleunigen.

