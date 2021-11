Der Großhändler wird die branchenführende Lösung für Preismanagement, Preisprozesse und Vertragsmanagement einführen.

Zilliantder Branchenführer für intelligente B2B-Preisoptimierung, Preismanagement und Vertriebssteuerungssoftware, gab heute bekannt, dass die Elektro-Material AG, ein Teil der Rexel-Gruppe und ein führender Großhändler in der Elektroinstallationsbranche, ein neuer Kunde ist, der Price Manager, Deal Manager und die neu angekündigte Real-Time Pricing Engine von Zilliant nutzt.

"Das Team von Zilliant zeichnete sich schon früh in unserem Auswahlprozess durch sein Fachwissen im Bereich Pricing und seinen beratenden Ansatz aus", so Kathrin Gasser, Leiterin Pricing und BPM bei Elektro-Material. "Die Möglichkeit, unsere eigenen Preismodelle in die flexible, skalierbare und agile Zilliant IQ Platform zu integrieren, gab uns zudem die Gewissheit, dass dies die beste Lösung für die einzigartige Dynamik unseres Unternehmens ist."

Die Elektro-Material AG wird die folgenden Lösungen einsetzen:

Price Manager bietet mehr Kontrolle und Flexibilität, um die Ergebnisse des internen Preisoptimierungsmodells der Elektro-Material AG zu verwalten, so dass das Unternehmen schneller auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann.

Deal Manager bietet Vertriebsmitarbeitern einen zentralen Ort, an dem sie Preisempfehlungen einsehen sowie Preisvereinbarungen auf intelligente und umsetzbare Weise verwalten können.

Real-Time Pricing Engine wird in Echtzeit Preise in die eCommerce-Website der Elektro-Material AG einspeisen und so den Kunden online Echtzeit-Preise zur Verfügung stellen.

"Wir freuen uns sehr, die Elektro-Material AG als neuen Kunden begrüßen zu dürfen", so Greg Peters, Präsident und Chief Executive Officer von Zilliant. "Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Preisgestaltung in traditionellen und digitalen Kanälen zu transformieren und freuen uns auf viele Jahre des gemeinsamen Erfolgs."

Weitere Informationen über die branchenführende Preisoptimierungs- und Management-Software von Zilliant finden Sie unter: www.zilliant.com/2021_idc_marketscape_report/

Über Elektro-Material AG

Mit mehr als 250.000 Qualitätsartikeln und einer umfassenden Palette von Dienstleistungen bietet EM der Elektroinstallationsbranche das beste Gesamtangebot auf dem Markt, nach dem Prinzip "Alles aus einer Hand". «Einfach.Mehr.» ist für EM ein Versprechen, die Zufriedenheit der Kunden heute wie auch in Zukunft zu gewährleisten.

Seit dem Jahr 2006 gehört die Elektro-Material AG zur Rexel Gruppe, einem weltweit führenden Grosshandelsunternehmen für Elektroteile und Elektrobedarf mit über 2'100 Niederlassungen in 35 Ländern und insgesamt 28'000 Mitarbeitenden mit einem Umsatz von EUR 13,5 Milliarden im Jahr 2015. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.elektro-material.ch

Über Zilliant

Zilliant unterstützt den intelligenten Handel für B2B-Unternehmen, indem wir ihre Geschäftsstrategien mit einer effektiven Umsetzung verbinden. Unsere branchenführende Preisoptimierungs-, Management- und Vertriebssteuerungssoftware ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten zur Preisgestaltung und zum Verkauf in traditionellen und digitalen Kanälen nutzen. Zilliant's Data Science, Cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg liefern den höchsten ROI, die schnellste Time-to-Value und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt, unter www.zilliant.com.

