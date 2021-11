DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

PRESSEMELDUNG Pfeiffer Vacuum verzeichnet gutes Ergebnis für 9M 2021, einen Auftragsbestand auf Rekordniveau und Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr 2021 oberhalb der bisherigen Prognose



Neunmonatszeitraum 2021: - Umsatz mit 575,3 Mio. Euro um 26,7 % höher als im Vorjahr - Betriebsergebnis (EBIT) von 74,0 Mio. Euro um 107,3 % über dem Vorjahr - EBIT-Marge verbessert sich um fünf Prozentpunkte auf 12,9 % - Auftragseingang mit 690,8 Mio. Euro um 49,8 % höher als im Vorjahr Aßlar, 4. November 2021. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2021 bekannt. Das Unternehmen erzielte mit einem Umsatz von 575,3 Mio. Euro das beste Neunmonatsergebnis seiner Geschichte. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einer Steigerung von 26,7 % (9M 2020: 453,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 107,3 % auf 74,0 Mio. Euro (9M 2020: 35,7 Mio. Euro) und führte zu einer deutlich verbesserten EBIT-Marge von 12,9 % (9M 2020: 7,9%). Auch der Auftragseingang erreichte in den ersten neun Monaten 2021 einen Höchststand. Er stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49,8 % auf 690,8 Mio. Euro (9M 2020: 461,3 Mio. Euro). Darüber hinaus erreichte der Auftragsbestand Ende September 2021 mit 238,8 Mio. Euro ein Rekordniveau (31. Dezember 2020: 123,3 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 spiegelt die starke Performance gegenüber dem Vorjahr in allen Marktsegmenten wider, wobei sich der Halbleitermarkt weiterhin besonders dynamisch entwickelt. Im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg der Umsatz deutlich um 35,7 % auf 293,4 Mio. Euro (9M 2020: 216,2 Mio. Euro). Der Umsatz im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E erhöhte sich um 18,6 % auf 281,9 Mio. Euro (9M 2020: 237,7 Mio. Euro).



Das erzielte Betriebsergebnis (EBIT) von 74,0 Mio. Euro entspricht einem Zuwachs um 107,3 % gegenüber dem Vorjahr (9M 2020: 35,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 12,9 % (9M 2020: 7,9 %). Der EBIT-Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergab sich hauptsächlich aus dem höheren Umsatz, und den damit verbundenen Skaleneffekten sowie einem noch weiter verbesserten Kostenmanagement. Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2021 bei 690,8 Mio. Euro, ein Anstieg von 49,8 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2020. Zum Ende des dritten Quartals 2021 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 238,8 Mio. Euro, ein Zuwachs von 93,7 % gegenüber dem Vorjahr (31. Dezember 2020: 123,3 Mio. Euro). Im aktuellen Umfeld mit hoher Nachfrage bestellen die Kunden aufgrund längeren Lieferzeiten deutlich früher als es in der Vergangenheit üblich war. Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag auf einem soliden Niveau von 1,20 in den ersten neun Monaten 2021, beziehungsweise bei 1,30 im dritten Quartal 2021. "Die Nachfrage nach unseren Produkten erreichte in allen Segmenten einen historischen Höchststand, der auch auf die starke Nachfrage für Mikroprozessoren und der damit verbundenen Kapazitätsausweitung unserer Kunden zurückzuführen ist", sagt Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Trotz der weltweit angespannten Situation bei den Lieferketten haben unsere Produktions- und unterstützenden Funktionen die deutliche Nachfragesteigerung erfolgreich bewältigt. Das verschafft uns eine gute Ausgangslage für die Zukunft. Ich bin hoch zufrieden mit dem Neunmonatsergebnis und stolz auf die herausragenden Leistungen unseres Teams." Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 9M/2021 9M/2020 Veränderung Umsatz 575,3 Mio. Euro 453,9 Mio. Euro 26,7 % EBIT 74,0 Mio. Euro 35,7 Mio. Euro 107,3 % Nettoergebnis 52,1 Mio. Euro 24,8 Mio. Euro 110,1 % Ergebnis je Aktie 5,28 Euro 2,51 Euro 110,4 % Auftragseingang 690,8 Mio. Euro 461,3 Mio. Euro 49,8 % Q3/2021 Q3/2020 Veränderung Umsatz 184,1 Mio. Euro 152,0 Mio. Euro 21,1 % EBIT 25,9 Mio. Euro 16,1 Mio. Euro 60,2 % Nettoergebnis 18,3 Mio. Euro 11,3 Mio. Euro 61,8% Ergebnis je Aktie 1,85 Euro 1,14 Euro 62,3% Auftragseingang 239,2 Mio. Euro 144,7 Mio. Euro 65,3% Auftragsbestand 238,8 Mio. Euro 118,2 Mio. Euro 102,0% In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte unserer Kunden in der jeweiligen Region beschreibt, trugen eine solide Kundennachfrage und Investitionen in die Halbleiterkapazität, zu einer Steigerung in allen Regionen bei. Alle Marktsegmente profitieren von der Entwicklung neuer Technologien für die Megatrends im Markt, darunter Unterhaltungselektronik, erneuerbare Energien sowie medizinische und pharmazeutische Innovationen. Darüber hinaus streben die Kunden Effizienzsteigerungen in ihren Produktionsprozessen an. In Asien erzielte Pfeiffer Vacuum in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg von 42,2 % auf 242,5 Mio. Euro (9M 2020: 170,5 Mio. Euro), und auf dem amerikanischen Kontinent erhöhte sich der Umsatz um 20,5 % auf 145,5 Mio. Euro (9M 2020: 120,7 Mio. Euro). Insbesondere in dieser Region wirkte sich der Wechselkurs negativ auf den Umsatz aus. In Europa kam es zu einem Anstieg von 15,4 % auf 187,4 Mio. Euro (9M 2020: 162,3 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten 2021 bei 203,5 Mio. Euro (9M 2020: 158,0 Mio. Euro). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf positive Skaleneffekte im Zusammenhang mit Umsatzsteigerungen zurückzuführen.



Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 52,1 Mio. Euro (9M 2020: 24,8 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 5,28 Euro entspricht (9M 2020: 2,51 Euro).



Solide Bilanz

Die Bilanzsumme am Ende des dritten Quartals 2021 betrug 743,4 Mio. Euro und erhöhte sich damit im Vergleich zum Ende des Jahres 2020 um 12,3 % (31. Dezember 2020: 661,8 Mio. Euro). Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen sich auf 134,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 122,9 Mio. Euro). Hinsichtlich der finanziellen Verbindlichkeiten ist das Unternehmen auf Nettobasis weiterhin schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote blieb auf einem soliden Niveau von 59,3 % und war damit etwas höher als zum Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 59,2 %).



Starkes Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 erwartet

Aufgrund des Umsatzrekords in den ersten neun Monaten 2021 und dem hohen Auftragseingang hat Pfeiffer Vacuum die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 am 26. Oktober 2021 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun beim Jahresumsatz ein weiteres Rekordniveau zwischen 730,0 Mio. Euro und 750,0 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2020: 618,7 Mio. Euro; bisherige Erwartung zwischen 710,0 Mio. Euro und 730,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge soll sich 2021 unverändert gegenüber den bisherigen Erwartungen deutlich auf zwischen 12,0 % und 13,0 % des Umsatzes verbessern (Geschäftsjahr 2020: 7,3 %). Der Neunmonatsbericht 2021 von Pfeiffer Vacuum steht unter folgendem Link zum Download bereit: group.pfeiffer-vacuum.com/finanzberichte. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG



Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert) Drei Monate per

30. September Neun Monate per

30. September 2021 2020 2021 2020 in T€ in T€ in T€ in T€ Umsatzerlöse 184.099 152.007 575.255 453.861 Umsatzkosten -116.739 -96.672 -371.708 -295.891 Bruttoergebnis 67.360 55.335 203.547 157.970 Vertriebs- und Marketingkosten -19.878 -17.955 -59.392 -54.055 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -14.242 -12.697 -47.972 -43.456 Forschungs- und Entwicklungskosten -8.362 -7.980 -25.888 -25.499 Sonstige betriebliche Erträge 2.509 2.486 8.722 7.131 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.531 -3.051 -5.049 -6.405 Betriebsergebnis 25.856 16.138 73.968 35.686 Finanzaufwendungen -222 -276 -668 -729 Finanzerträge 74 29 127 123 Ergebnis vor Steuern 25.708 15.891 73.427 35.080 Steuern vom Einkommen und Ertrag -7.456 -4.612 -21.294 -10.270 Ergebnis nach Steuern 18.252 11.279 52.133 24.810 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 1,85 1,14 5,28 2,51 Verwässert 1,85 1,14 5,28 2,51 Konzernbilanz (nicht auditiert) 30.09.2021 31.12.2020 in T€ in T€ AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 105.298 100.736 Sachanlagen 164.281 158.191 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 358 376 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.101 2.198 Vertragsvermögenswerte 228 - Sonstige Vermögenswerte 592 829 Latente Steueransprüche 29.774 31.306 Langfristige Vermögenswerte 302.632 293.636 Vorräte 149.376 133.254 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 126.669 83.601 Vertragsvermögenswerte 1.758 1.501 Ertragsteuerforderungen 11.160 10.848 Geleistete Anzahlungen 5.917 4.260 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 170 1.597 Sonstige Forderungen 11.461 10.265 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 134.299 122.883 Kurzfristige Vermögenswerte 440.810 368.209 Summe der Aktiva 743.442 661.845 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 360.153 323.808 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -41.127 -53.580 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG 440.532 391.734 Finanzielle Verbindlichkeiten 48.585 69.614 Pensionsrückstellungen 66.422 70.348 Latente Steuerschulden 4.868 4.477 Vertragsverbindlichkeiten 1.433 804 Langfristige Schulden 121.308 145.243 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50.244 44.937 Vertragsverbindlichkeiten 28.511 7.296 Sonstige Verbindlichkeiten 30.268 21.478 Rückstellungen 53.926 39.502 Ertragsteuerschulden 14.862 8.154 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.791 3.501 Kurzfristige Schulden 181.602 124.868 Summe der Passiva 743.442 661.845 Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert) Neun Monate per 30. September 2021 2020 in T€ in T€ Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 52.133 24.810 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 18.821 19.760 Sonstige nicht-zahlungswirksame Veränderungen 4.152 4.066 Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -16.970 -13.079 Forderungen und sonstige Aktiva -43.014 1.989 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden 22.247 2.263 Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 35.871 -2.852 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 73.240 36.957 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Vermögenswerte -22.622 -19.675 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 252 -204 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -22.370 -19.879 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten -20.062 -56 Dividendenzahlung -15.788 -12.335 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -4.165 -3.636 Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten - - Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -40.015 -16.027 Wechselkursbedingte Veränderung der

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 561 -814 Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 11.416 237 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 122.883 111.980 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

am Ende der Periode 134.299 112.217

04.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

