Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -Der 210-Wh-Akku kann in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden und ist in ausgewählten Märkten weltweit erhältlichEcoFlow (https://eu.ecoflow.com/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=river_mini_launch), Hersteller für innovative, tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, startet heute die Markteinführung der tragbaren Ladestation EcoFlow RIVER mini (https://eu.ecoflow.com/products/ecoflow-river-mini-portable-power-station?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Referral&utm_campaign=river_mini_launch) in Europa. RIVER mini ist die handlichste und kompakteste Ladestation der RIVER-Produktlinie von EcoFlow mit einer Kapazität von 210 Wh. Sie wurde entwickelt, um für jede Gelegenheit und jeden Lebensstil die passende Energie zu liefern.Zu Beginn dieses Jahres brachen die DELTA Pro und DELTA Max von EcoFlow, welche beide u.a. für eine mehrtägige Notstromversorgung zu Hause konzipiert sind, den Kickstarter-Rekord für das am stärksten unterstützte Technologieprojekt. EcoFlow ist bekannt für die Entwicklung von hochwertigen Batterien mit großer Kapazität und hat erkannt, dass der Markt eine Energiequelle braucht, die jederzeit und überall verfügbar ist. EcoFlow RIVER mini basiert auf der Schnelllade- und Hochleistungstechnologie der Marke und schließt die Marktlücke an solchen Produkten, ohne dabei an Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit einzubüßen."Es gibt eine wachsende Nachfrage nach tragbarer Energie, da immer mehr Menschen, insbesondere die jüngere Generation, sehr mobil und aktiv sind sich aber in ihrer Bewegungsfreiheit nicht einschränken möchten. Portabilität hat oft ihren Preis - sei es bei der Größe, der Bequemlichkeit oder der Kompatibilität", sagt Thomas Chan, F&E-Direktor bei EcoFlow. "EcoFlow RIVER mini definiert diese Bewegungsfreihet neu, da sie Tragbarkeit und Leistung perfekt kombiniert. Es ist wirklich ein Kraftwerk zum Mitnehmen das stark genug ist, um im täglichen Leben der Menschen etwas zu bewirken."Branchenführendes SchnellladenDank der X-Stream-Technologie von EcoFlow, kann die EcoFlow RIVER mini mit bis zu 300 W innerhalb 1,5 Stunden von 0 % auf 100 % aufgeladen werden (vergleichbare Produkte benötigen normalerweise vier bis acht Stunden). Das Gerät unterstützt auch Solar- und Kfz-Einspeisung (beide bis zu 100 W) und benötigt in diesem Fall drei bis sechs Stunden bzw. 3,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.Funktionelles und attraktives DesignDas Design von EcoFlow RIVER mini ist eine meisterhafte Kombination aus Ästhetik und Funktion. EcoFlow RIVER mini kann sieben Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen und zwar über einen AC-Anschluss, einen DC/Auto-Anschluss, drei USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss und unterstützt kabelloses Induktionsladen mit 15 W (nur EcoFlow River mini wireless). Dank seinem tiefschwarzen Gehäuse in Klavierlackoptik, kombiniert mit einem schlichten, aber modernen Designist die River mini ein echter Eyecatcher und fügt sich problemlos in die Einrichtung zu Hause oder am Arbeitsplatz sowie in jedes Szenario im Freien ein.Stromversorgung von 90 % der UnterhaltungselektronikEcoFlow RIVER mini bietet eine Nennleistung von 300 W und verfügt über die X-Boost-Technologie, mit welcher sich Geräte mit einer Leistung von bis zu 600 W versorgen lassen. Das bedeutet, dass EcoFlow RIVER mini, so kompakt sie auch ist, 90 % der Unterhaltungselektronik wie Laptops, Fernseher, Desktop-Computer, Kühlschränke, Staubsauger usw. versorgen kann.Noch leiser als in der BibliothekEcoFlow RIVER mini emittiert im Betrieb und beim Aufladen zwischen 38 und 44 Dezibel in einem Meter Entfernung, was dem Geräuschpegel einer Bibliothek entspricht. Der niedrige Geräuschpegel der EcoFlow RIVER mini macht den Einsatz in öffentlichen Räumen wie einer Bibliothek oder einem Café problemlos möglich.ModelleEcoFlow RIVER mini ist sowohl in der Standardversion als auch in einer kabellosen Version (River mini wireless) mit Induktionsladefunktion erhältlichAusführlichere Informationen finden Sie auf der EcoFlow Website (https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-portable-power-station-dealer) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667725/EcoFlow_RIVER_mini_Portable_Power_Station.jpgPressekontakt:EcoFlow PRoverseaspr@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157449/5063865