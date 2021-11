Steht das DAX Allzeithoch heut auf der Agenda? In der Chartanalyse am 04.11.2021 gehen wir auf die Zeiteinheiten und Tradingideen des Tages ein. DAX in Reichweite der 16.000 Noch einmal mein persönlicher Hinweis: Mich hat der Herbst gesundheitlich angeschlagen und daher fasse ich mich heute kürzer und werde auch nicht vor die Kamera treten. Ich bitte um Verständnis. Das Aufwärtsmomentum ließ gestern deutlich nach, hatte jedoch kein Umkehrsignal zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...