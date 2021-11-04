- (PLX AI) - Solar Q3 revenue DKK 2,872 million vs. estimate DKK 2,762 million.
- • Q3 EBITDA margin 8.3%
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|Solar A/S Q3 EBITDA DKK 237 Million vs. Estimate DKK 174 Million
|(PLX AI) - Solar Q3 revenue DKK 2,872 million vs. estimate DKK 2,762 million.• Q3 EBITDA margin 8.3%
► Artikel lesen
|15.10.
|Solar A/S Q3 EBITDA DKK 237 Million vs. Estimate DKK 174 Million
|(PLX AI) - Solar Q3 revenue DKK 2,872 million vs. estimate DKK 2,762 million.• Q3 EBIT DKK 179 million vs. estimate DKK 113 million• Q3 EBITDA margin 8.3%
► Artikel lesen
|15.10.
|Solar A/S Raises Full-Year Guidance After Q3 Earnings Beat Expectations
|(PLX AI) - Solar new guidance for the full-year revenue of DKK 12.3 billion, up from DKK 12.1 billion previously.• New EBITDA outlook DKK 900 million vs DKK 825 million previously• Adjusted organic...
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|15.10.
|Solar A/S: No 18 2021 Solar increases 2021 EBITDA to DKK 900M
|14.10.
|Solar A/S: No. 17 2021 Major shareholder announcement
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