Die Schweizer Wirtschaft nimmt gemäss der am Donnerstag publizierten Deloitte CFO-Umfrage weiter Fahrt auf.Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft hellen sind zunehmend auf. Das sehen die Finanzchefs von Schweizer Firmen so. Allerdings sehen sie auch neue Risiken am Horizont aufziehen. Die Schweizer Wirtschaft nimmt gemäss der am Donnerstag publizierten Deloitte CFO-Umfrage weiter Fahrt auf. Sechs von zehn Unternehmen würden gleich viel oder mehr Umsatz als vor der Corona-Krise generieren.

