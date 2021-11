DJ Roche kauft Novartis für 19 Milliarden Franken heraus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmariese Roche will die volle strategische Unabhängigkeit erlangen und kauft vom Wettbewerber Novartis dessen Roche-Anteile in einem Milliardendeal zurück. Man habe sich darauf geeinigt, 53,3 Millionen von Novartis gehaltene Roche-Aktien zum Preis von 356.9341 Schweizer Franken zu erwerben, teilte Roche am Donnerstagmorgen mit. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs belaufe sich damit auf etwa 19 Milliarden Franken.

"Ich bin überzeugt, dass diese geplante Transaktion aus strategischer und ökonomischer Sicht im besten Interesse von Roche und unserer Anteilsinhaber ist", sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche. Der Streubesitz steige mit der wegfallenden Beteiligung von Novartis an Roche von derzeit 16,6 auf 24,9 Prozent.

Roche bekräftigte zudem seinen aktuellen Geschäftsausblick. Angepeilt wird ein Umsatzwachstum im prozentual mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen. Für den Kerngewinn je Aktie wird zu konstanten Wechselkursen ein weitgehend entsprechendes Wachstum angestrebt. Roche hat sich überdies vorgenommen, die Dividende auch für 2021 in Schweizer Franken zu erhöhen.

