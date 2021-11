DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruht der Börsenhandel wegen "Deepavali".

FREITAG: In Schweden findet am Tag vor dem dortigen Feiertag zu Allerheiligen ein verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 Uhr MEZ) statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank (Fed) hat wie weithin schon erwartet beschlossen, ihr Programm zum Ankauf von Anleihen in diesem Monat zu reduzieren und im Juni 2022 auslaufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Rücknahme ihrer aggressiven Konjunkturhilfen, die sie wegen der Pandemie leistet. Die Fed-Vertreter erklärten zugleich, dass sie immer noch davon ausgehen, dass die erhöhte Inflation zurückgehen wird, weil die hohen Inflationswerte "größtenteils Faktoren widerspiegeln, die voraussichtlich vorübergehend sind". Die Fed wird ihre Anleihekäufe im November um 15 Milliarden Dollar und im Dezember um weitere 15 Milliarden Dollar reduzieren. Sie erklärte, dass ähnliche Reduzierungen der Nettokäufe "wahrscheinlich jeden Monat angemessen sein werden", obwohl die Notenbanker bereit wären, das Tempo anzupassen, "wenn Änderungen der Wirtschaftsaussichten dies rechtfertigen". Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DÜRR (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20 Auftragseingang 1.058 +28% 826 Umsatz 900 +10% 815 EBIT 48 +93% 25 EBIT bereinigt 55 +38% 40 Ergebnis nach Steuern 30 +90% 16

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Bruttoprämien k.A. -- -- 6.149 Kapitalanlageergebnis k.A. -- -- 392 EBIT 153 -62% 3 399 Ergebnis nach Steuern/Dritten 105 -60% 2 266 Ergebnis je Aktie 1,11 -50% 3 2,20 Combined Ratio* 101,3 -- 2 99,6

* Schaden-Rückversicherung

LANXESS (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 1.815 +24% 14 1.461 EBITDA* 276 +43% 15 193 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 107 +88% 6 57 Ergebnis je Aktie* 1,24 +88% 6 0,66

RTL (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzung für den Umsatz im dritten Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 1.489 +6% 2 1.401

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 124 +94% 4 64 EBIT 30 +271% 3 8,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 25 +248% 2 7,1 Ergebnis je Aktie 0,22 +214% 3 0,07

COMPUGROUP (7:25)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 270 +17% 5 231 EBITDA bereinigt 66 -1% 5 67 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 -16% 2 35 Ergebnis je Aktie bereinigt* 0,54 -24% 2 0,71

*verwässert

S&T AG (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 319 +7% 2 298 EBITDA 31 -4% 2 32

Weitere Termine:

06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:00

Telefonkonferenz), Bonn

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz), Bochum

07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz),

Metzingen

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00

Telefonkonferenz), Dettingen

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate,

Aßlar

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund

07:45 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate, Gütersloh

12:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 3Q, Cambridge

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

21:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

Im Laufe des Tages:

DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate, Ahrensburg

DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q, Wettenberg

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena

US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue

US/Evotec SE, 1. Handelstag von 22 Millionen ADS an der Nasdaq, New York

US/Mainz Biomed BV, 1. Handelstag an der Nasdaq, New York

DIVIDENDENABSCHLAG

Unilever: 0,3598 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 56,2 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 56,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 56,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 56,2 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+15,2% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+13,4% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -81,00 Mrd USD zuvor: -73,25 Mrd USD 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +7,4% gg Vq 2. Quartal: +1,3% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 275.000 zuvor: 281.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 16.039,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.654,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 16.168,50 +0,2% Nikkei-225 29.794,37 +0,9% Schanghai-Composite 3.522,15 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 169,20 +9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.959,98 +0,0% DAX-Future 16.020,00 +0,4% XDAX 16.030,85 +0,4% MDAX 35.549,67 +1,1% TecDAX 3.920,89 +0,8% EuroStoxx50 4.309,61 +0,3% Stoxx50 3.735,96 +0,4% Dow-Jones 36.157,58 +0,3% S&P-500-Index 4.660,57 +0,6% Nasdaq-Comp. 15.811,58 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,11% -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Europas Börsen dürften sich erleichtert zeigen über den Ausgang der US-Notenbanksitzung. Der DAX dürfte auf neue Allzeithochs laufen, nachdem schon sein Terminkontrakt am Vorabend über die 16.000er-Marke gesprungen ist. Außer einer Flut von Quartalszahlen dürfte dem nachrichtlich nichts entgegenstehen. Wie am Markt erwartet werden die Anleihekäufe der US-Notenbank ab November um 15 Milliarden Dollar reduziert.

Rückblick: Kaum verändert - Vor den Beschlüssen der US-Notenbank am Abend hielt sich der breite Markt zurück. In Einzelwerten kam es jedoch zu kräftigen Kursausschlägen. Grund waren zumeist Quartalszahlen. Raiffeisen International sprangen um fast 11 Prozent nach oben. Novo Nordisk gewannen 2,5 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen und dem Rücktritt der Finanzchefin stürzten die Aktien der dänischen Vestas um 18 Prozent ab. Zudem hatte das Windenergieunternehmen das Ziel für die Gewinnmarge gesenkt. Im Sog von Vestas brachen Nordex und Siemens Gamesa um bis zu fast 12 Prozent ein. Siemens Energy verloren 6,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - BMW stiegen um 1,5 Prozent, nach von Analysten als solide bezeichneten Geschäftszahlen. VW (-4%) litten dagegen darunter, dass es laut Berichten im Aufsichtsrat heftige Kritik an CEO Diess geben soll. Die Drittquartalszahlen von Lufthansa (+7%) wurden mit Wohlwollen aufgenommen. Bei K+S (+3,2%) stützte eine Verknappung des Düngerangebots: Russland will nun Düngerexporte beschränken. Adidas schlossen nach guten Zahlen des US-Konkurrenten Under Armour gut 2 Prozent höher. Deutsche Telekom stiegen um 1,6 Prozent nach einer Prognoseanhebung der Tochter T-Mobile US. Zalando (-9,5%) steigerte zwar Umsatz und Bruttowarenvolumen im dritten Quartal, verdiente operativ aber weniger - unter dem Strich rutschte Zalando sogar in die roten Zahlen. Herbe Kursverluste verbuchten Fresenius (-4,8%) und FMC (-2,6%). Händler verwiesen auf negative Broker-Kommentare. Bei Teamviewer ging es um 11 Prozent nach oben nach einem soliden Quartalsbericht. HIer war auch von Shortdeckungen die Rede.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen gewannen rund 2 Prozent, nachdem die Drittquartalzahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen hatten und zugleich der Ausblick angehoben wurde. Auch Merck KGaA (+3,6%) hatte nachbörslich den Ausblick angehoben mit der Vorlage von Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Die Aktien wurden in der Folge 3,6 Prozent fester getaxt. Daneben waren von Alstria Office und Freenet überzeugende Geschäftszahlen und ebenfalls jeweils angehobene Ausblicke gekommen. Während Alstria 4 Prozent fester gehandelt wurden, waren es bei Freenet 1,3 Prozent. Scout24 wurden 4,6 Prozent höher gestellt. Die Gesellschaft will eigene Aktien zurückkaufen. Zudem soll das Kapital herabgesetzt werden.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Indizes markierten in Reaktion auf die Beschlüsse der Fed erneut Allzeithochs. Sie habe mit den wie erwartet ausgefallenen Beschlüssen den richtigen Ton getroffen, um Anleger nicht zu verschrecken, hieß es (siehe oben). Die Wirtschaft laufe weiter gut und könne die Straffung der Geldpolitik wegstecken. Durch die Bank besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten untermauerten diese Sicht. T-Mobile (+5,3%) war im Quartal stark gewachsen und hatte die Erwartungen übertroffen. Überraschend gut schnitt auch der Lebensmittelkonzern Mondelez (+1,6%) ab. Amgen stiegen um 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen mit Licht und Schatten ausgewiesen und seine Jahresumsatzprognose leicht gesenkt hatte. Activision Blizzard brachen um 14,1 Prozent ein, weil sich zwei wichtige Neuerscheinungen verzögern. Der Luxusgüterkonzern Capri Holdings (+15,7%) hatte starke Geschäftszahlen veröffentlicht und den Ausblick angehoben. Bed Bath & Beyond reagierten mit einem Sprung von 15,2 Prozent auf eine Kooperation mit der Supermarktkette Kroger (+5,5%). Zillow stürzten um knapp 25 Prozent ab, der Immobilienkonzern trennt sich von einem Geschäftsmodell, weil es nicht läuft. R.R. Donnelly & Sons (+38,1%) nähert sich laut Kreisen einem Verkauf an eine Beteiligungsgesellschaft.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,47 2,4 0,45 35,3 5 Jahre 1,18 3,2 1,15 81,9 7 Jahre 1,46 3,8 1,42 80,9 10 Jahre 1,59 4,3 1,55 67,7 30 Jahre 2,03 6,6 1,96 37,9

Die Renditen stiegen mit der Aussicht auf Zinserhöhungen im nächsten Jahr und machten damit die Rückgänge vom Vortag wieder wett. Am Markt herrsche die Überzeugung vor, dass die Inflation länger als bislang erwartet auf dem hohen Niveau verharren werde.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1584 -0,2% 1,1611 1,1585 -5,2% EUR/JPY 132,27 -0,1% 132,36 132,10 +4,9% EUR/CHF 1,0574 -0,1% 1,0970 1,0576 -2,2% EUR/GBP 0,8481 +0,0% 0,8480 0,8476 -5,0% USD/JPY 114,19 +0,2% 113,99 114,05 +10,6% GBP/USD 1,3658 -0,2% 1,3691 1,3665 -0,1% USD/CNH 6,3945 -0,0% 6,3946 6,4035 -1,7% Bitcoin BTC/USD 62.553,51 -0,4% 62.796,26 62.380,51 +115,3%

Der Dollar sank mit den als eher taubenhaft interpretierten Beschlüssen und Aussagen der Fed, insbesondere was die Dauer der erhöhten Inflation betrifft. Der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,15 80,86 -0,9% -0,71 +68,1% Brent/ICE 81,58 81,99 -0,5% -0,41 +61,2%

Massiv unter Druck gerieten die Ölpreise, die um über 4 Prozent einbrachen. Belastend wirkte einerseits, dass die Ölvorräte in den USA erneut gestiegen sind - und dies deutlicher als vorausgesagt. Zum anderen hatte US-Präsident Joe Biden das Erdölkartell Opec und Russland aufgefordert, mehr Öl zu fördern. Daneben drückten laut Marktteilnehmern Berichte über die Wiederaufnahme der Atomgespräche mit dem Iran, was längerfristig bedeuten könne, dass wieder iranisches Öl auf den Markt komme.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,01 1.773,75 -0,0% -0,75 -6,6% Silber (Spot) 23,49 23,59 -0,4% -0,10 -11,0% Platin (Spot) 1.037,41 1.036,00 +0,1% +1,41 -3,1% Kupfer-Future 4,35 4,32 +0,7% +0,03 +23,5%

Gold (-0,9%) zeigte sich schwächer, aber erholt von den Tagestiefs. Die Aussicht auf geldpolitische Straffungen der US-Notenbank drückte den Preis.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

IRAN - ATOMVERHANDLUNGEN

Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November wieder aufgenommen. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 sollen in Wien unter dem Vorsitz des EU-Gesandten Enrique Mora stattfinden.

NIEDERLANDE - INFLATION

Die Inflationsrate in den Niederlanden betrug im Oktober 3,4 Prozent, verglichen mit 2,7 Prozent im September.

BRENNTAG

hat dank einer starken Entwicklung im Geschäftsfeld Spezialchemikalien im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Den im September zum zweiten Mal erhöhten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte das DAX-Unternehmen mit einem operativen EBITDA in einer Bandbreite von 1,26 Milliarden bis 1,32 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren es 1,06 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im Berichtsquartal um 30 Prozent auf 3,74 Milliarden Euro. Der Rohertrag kletterte um ein Viertel auf 862 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 30 Prozent auf 343 Millionen Euro, der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn um rund ein Drittel auf 157,4 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem operativen EBITDA von 337 Millionen, einem Umsatz von 3,413 Milliarden und einem Rohertrag von 823 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich wurden nur 150 Millionen Euro erwartet.

DEUTSCHE POST

hebt ein weiteres Mal die Ziele für das laufende Geschäftsjahr sowie bis 2023 an. Das EBIT sieht die Post 2021 nun über 7,7 (anstatt über 7,0) Milliarden Euro. Für 2023 hat der DAX-Konzern nun ein EBIT über 8,0 (anstatt über 7,4) Milliarden Euro im Visier. Den freien Cashflow sieht der Konzern 2021 über 3,6 (anstatt über 3,2) Milliarden Euro, 2021-2023 kumuliert bei rund 10,0 statt 9 Milliarden Euro. Nach den endgültigen Zahlen hat die Deutsche Post im dritten Quartal ein EBIT von 1,771 Milliarden Euro erreicht, oberhalb der vorläufigen 1,765 (Vorjahr: 1,377) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten blieb ein Gewinn von 1,087 (0,851) Milliarden Euro bzw. 0,88 Euro je Aktie. Der Umsatz legte auf 20,036 von 16,222 Milliarden Euro zu.

HEIDELBERGCEMENT

ist im dritten Quartal leicht gewachsen, die Ergebniszahlen entwickelten sich jedoch rückläufig. Heidelbergcement bestätigte gleichwohl das Ziel, das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor und nach Abschreibungen stark zu steigern. Die Prognose für die Kapitaleffizienz und den dynamischen Verschuldungsgrad wurde angehoben. Seit August hat der Konzern eigene Aktien für rund 217 Millionen Euro an der Börse gekauft. Die finanzielle Situation hatte sich zuletzt so verbessert, dass die Unternehmensführung es für vertretbar hielt, auf diese Weise bis zu 1 Milliarde Euro an die Aktionäre zurückzugeben.

