Die Commerzbank legte ein starkes 3. Quartal vor. Dank niedriger Kosten und einer gesunkenen Risikovorsorge erreicht die Bank den Break-Even in den ersten neun Monaten. Electronic Arts überrascht die Wall Street positiv. Ein starkes 2. Fiskalquartal und eine positive Prognose sorgen nachbörslich für Kurssteigerungen. Der neue Mehrheitsaktionär von CA Immo will Kasse machen. Ein Antrag auf Ausschüttung einer Sonderdividende wurde gestellt.Asien nimmt die positive Reaktion aus New York auf. Nahezu alle Benchmarks in der Region steigen heute früh. ...

