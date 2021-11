- Die US-Indizes erreichten nach der gestrigen FOMC-Entscheidung Rekordhöhen. Der Dow Jones stieg um 0,29%, der S&P 500 um 0,65%, der Nasdaq 100 stieg um 1,04% und der Russell 2000 um 1,80% - Die Federal Reserve kündigte an, dass sie die Ankäufe von Vermögenswerten ab diesem Monat reduzieren werde. Das Tempo der Drosselung wurde auf 15 Mrd. USD/Monat festgelegt. Die Fed sagte, es sei noch zu früh, um über Zinserhöhungen zu sprechen - Die Aktienindizes in Asien folgten den US-Pendants und zogen an. ...

