Die US-Notenbank (Fed) hat wie weithin schon erwartet beschlossen, ihr Programm zum Ankauf von Anleihen in diesem Monat zu reduzieren und im Juni 2022 auslaufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Rücknahme ihrer aggressiven Konjunkturhilfen, die sie wegen der Pandemie leistet. Die Fed-Vertreter erklärten zugleich, dass sie immer noch davon ausgehen, dass die erhöhte Inflation zurückgehen wird, weil die hohen Inflationswerte "größtenteils Faktoren widerspiegeln, die voraussichtlich vorübergehend sind". Die Fed wird ihre Anleihekäufe im November um 15 Milliarden Dollar und im Dezember um weitere 15 Milliarden Dollar reduzieren. Sie erklärte, dass ähnliche Reduzierungen der Nettokäufe "wahrscheinlich jeden Monat angemessen sein werden", obwohl die Notenbanker bereit wären, das Tempo anzupassen, "wenn Änderungen der Wirtschaftsaussichten dies rechtfertigen". Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Moderna Inc, Ergebnis 3Q, Cambridge

21:05 Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

21:15 News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

Im Laufe des Tages:

- Airbnb Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

- Dropbox Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Francisco

- Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Bellevue

- Evotec SE, 1. Handelstag von 22 Millionen ADS an der Nasdaq, New York

- Mainz Biomed BV, 1. Handelstag an der Nasdaq, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -81,00 Mrd USD zuvor: -73,25 Mrd USD 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,2% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +7,4% gg Vq 2. Quartal: +1,3% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 275.000 zuvor: 281.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.654,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.170,75 +0,3% Nikkei-225 29.794,37 +0,9% Hang-Seng-Index 25.063,90 +0,2% Kospi 2.983,22 +0,3% Shanghai-Composite 3.522,95 +0,7% S&P/ASX 200 7.428,00 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank werden positiv aufgenommen. Sie wird wie vom Markt erwartet ihr Anleihe-Kaufprogramm zunächst um monatlich 15 Milliarden Dollar senken und im Juni 2022 auslaufen lassen. Das Tempo könne dabei aber angepasst werden, erklärte die Fed. Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus. Zwischenzeitlich markierte der Nikkei-225 den höchsten Stand seit einem Monat. Am Vortag hatte es feiertagsbedingt keinen Handel gegeben. Auch Schanghai und Hongkong verbuchen Gewinne. Hier stützen laut KGI Securities zudem Medienberichte, wonach der grenzüberschreitende Reiseverkehr zwischen der chinesischen Provinz Guangdong und Hongkong im nächsten Monat mit einer Tagesquote wieder aufgenommen werden könnte. Gesucht sind in der Region vor allem Technologiewerte nach guten US-Vorgaben. Der technologielastige Nasdaq-Composite hatte unter den US-Indizes klar das kräftigste Tagesplus verzeichnet und ein neues Rekordhoch markiert. Für die Lenovo-Aktie geht es trotz überzeugender Zahlen für das zweite Quartal abwärts.

US-NACHBÖRSE

Der Chipkonzern Qualcomm hat aufgrund einer starken Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones einen Rekordumsatz erzielt. Die Aktie legte um 7,5 Prozent zu. Die Erholung der Reisetätigkeit in vielen Regionen hat Booking Holdings im dritten Quartal ein deutliches Umsatzwachstum beschert. Die Aktien gewannen 4,3 Prozent. Electronic Arts stiegen um 4,1 Prozent. Der Computerspiel-Hersteller hat starke Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und den Ausblick für das laufende dritte Quartal nach oben genommen. Die Papiere von Hyatt Hotels rückten 2,1 Prozent vor. Die Hotelkette hat wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft, nachdem in der Corona-Pandemie Verluste verzeichnet worden waren. Der Umsatz hat sich zwar mehr als verdoppelt, blieb aber leicht unter den Erwartungen der Analysten. Für die Aktien von Sunpower ging es um 8,5 Prozent abwärts. Der Solarzellen-Hersteller ist im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Auch der Umsatz blieb unter den Markterwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.157,58 +0,3% 104,95 +18,1% S&P-500 4.660,57 +0,6% 29,92 +24,1% Nasdaq-Comp. 15.811,58 +1,0% 161,98 +22,7% Nasdaq-100 16.144,50 +1,1% 172,01 +25,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 908,1 Mio 831,4 Mio Gewinner 2.225 1.527 Verlierer 1.107 1.813 Unverändert 178 159

Freundlich - Die Indizes markierten in Reaktion auf die Beschlüsse der Fed erneut Allzeithochs. Sie habe mit den wie erwartet ausgefallenen Beschlüssen den richtigen Ton getroffen, um Anleger nicht zu verschrecken, hieß es. Die Wirtschaft laufe weiter gut und könne die Straffung der Geldpolitik wegstecken. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten untermauerten diese Sicht. T-Mobile (+5,3%) war im Quartal stark gewachsen und hatte die Erwartungen übertroffen. Überraschend gut schnitt auch der Lebensmittelkonzern Mondelez (+1,6%) ab. Amgen stiegen um 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen mit Licht und Schatten ausgewiesen und seine Jahresumsatzprognose leicht gesenkt hatte. Activision Blizzard brachen um 14,1 Prozent ein, weil sich zwei wichtige Neuerscheinungen verzögern. Bed Bath & Beyond reagierten mit einem Sprung von 15,2 Prozent auf eine Kooperation mit der Supermarktkette Kroger (+5,5%). Zillow stürzten um knapp 25 Prozent ab, der Immobilienkonzern trennt sich von einem Geschäftsmodell, weil es nicht läuft. R.R. Donnelly & Sons (+38,1%) nähert sich laut Kreisen einem Verkauf an eine Beteiligungsgesellschaft.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,47 2,4 0,45 35,3 5 Jahre 1,18 3,2 1,15 81,9 7 Jahre 1,46 3,8 1,42 80,9 10 Jahre 1,59 4,3 1,55 67,7 30 Jahre 2,03 6,6 1,96 37,9

Die Renditen stiegen mit der Aussicht auf Zinserhöhungen im nächsten Jahr und machten damit die Rückgänge vom Vortag wieder wett. Am Markt herrsche die Überzeugung vor, dass die Inflation länger als bislang erwartet auf dem hohen Niveau verharren werde.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00 % YTD EUR/USD 1,1585 -0,2% 1,1611 1,1582 -5,2% EUR/JPY 132,28 -0,1% 132,36 131,86 +4,9% EUR/GBP 0,8479 -0,0% 0,8480 0,8497 -5,1% GBP/USD 1,3663 -0,2% 1,3691 1,3632 -0,1% USD/JPY 114,19 +0,2% 113,99 113,85 +10,6% USD/KRW 1.182,31 +0,3% 1.179,11 1.181,60 +8,9% USD/CNY 6,3943 -0,2% 6,4066 6,3992 -2,0% USD/CNH 6,3937 -0,0% 6,3946 6,3983 -1,7% USD/HKD 7,7831 -0,0% 7,7837 7,7817 +0,4% AUD/USD 0,7438 -0,2% 0,7456 0,7442 -3,4% NZD/USD 0,7146 -0,3% 0,7166 0,7127 -0,5% Bitcoin BTC/USD 62.648,51 -0,2% 62.796,26 63.020,51 +115,7%

Der Dollar sank mit den als eher taubenhaft interpretierten Beschlüssen und Aussagen der Fed, insbesondere was die Dauer der erhöhten Inflation betrifft. Der Dollarindex ermäßigte sich um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,15 80,86 -0,9% -0,71 +68,1% Brent/ICE 81,51 81,99 -0,6% -0,48 +61,1%

Massiv unter Druck gerieten die Ölpreise, die um über 4 Prozent einbrachen. Belastend wirkte einerseits, dass die Ölvorräte in den USA erneut gestiegen sind - und dies stärker als erwartet. Zum anderen hatte US-Präsident Joe Biden das Erdölkartell Opec und Russland aufgefordert, mehr Öl zu fördern. Daneben drückten laut Marktteilnehmern Berichte über die Wiederaufnahme der Atomgespräche mit dem Iran, was längerfristig bedeuten könne, dass wieder iranisches Öl auf den Markt komme.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,66 1.773,75 -0,0% -0,09 -6,5% Silber (Spot) 23,51 23,59 -0,4% -0,09 -10,9% Platin (Spot) 1.040,38 1.036,00 +0,4% +4,38 -2,8% Kupfer-Future 4,35 4,32 +0,7% +0,03 +23,5%

Gold zeigte sich schwächer, aber erholt von den Tagestiefs. Die Aussicht auf geldpolitische Straffungen der US-Notenbank drückte den Preis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IRAN - ATOMVERHANDLUNGEN

Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November wieder aufgenommen. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 sollen in Wien unter dem Vorsitz des EU-Gesandten Enrique Mora stattfinden.

EVOTEC

wird im Rahmen seiner geplanten US-Notierung mindestens 435 Millionen Dollar brutto erlösen. Angeboten werden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar, teilte das Biotechnologieunternehmen in Hamburg mit. Die Hinterlegungsscheine entsprechen 10 Millionen Stammaktien. Überdies räumt Evotec den Zeichnern eine Option zum Kauf von weiteren 3 Millionen ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann. Das Angebot fällt damit etwas kleiner aus als zunächst geplant. Am oder um den 4. November werden die ADS unter dem Ticker-Symbol EVO am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Vollzogen werde das Angebot voraussichtlich am oder um den 8. November.

BOOKING HOLDINGS

Die Erholung der Reisetätigkeit in vielen Regionen hat dem Unternehmen im dritten Quartal ein deutliches Umsatzwachstum beschert. Dieses fiel stärker aus als von Analysten erwartet, während der Gewinn wegen Sondereffekten nachgab.

QUALCOMM

Die starke Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones hat den Umsatz von Qualcomm auf neue Höhen getrieben. Der Chipkonzern sagt trotz Lieferengpässen weiteres Wachstum voraus. Sowohl Gewinn als auch Umsatz übertrafen im abgelaufenen Quartal die Erwartungen.

LENOVO

Der chinesische Computerhersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen profitiert. Der Gewinn schoss um knapp zwei Drittel in die Höhe.

TOYOTA MOTOR

Der japanische Autohersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Lieferengpässen zum Trotz unterm Strich ein Drittel mehr verdient und die Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr angehoben.

