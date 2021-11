Der nächste Entwickler digitaler Spiele war an der Reihe und konnte (anders als zuvor ACTIVISION BLIZZARD) überzeugen. Bei EA stieg der bereinigte Gewinn je Aktie im 2. Geschäftsquartal von 0,63 auf 1,02 $ und lag 45 Cent über Konsens. CEO Andrew Wilson sprach vom besten Q2 der Firmengeschichte. Dafür sorgte u. a. das Sortiment von Fußball-Simulationen, für die sich weltweit rund 100 Millionen Spieler begeistern. Auch die Fortsetzung Apex Legends 10 kam gut bei der Kundschaft an, für sie wurde außerdem ein Zuschauervolumen von 130 Mio. Stunden gemessen (+ 40 %). Die Akquisition von Playdemic ging aus Sicht von EA glatt über die Bühne. Die gebuchten Erlöse der laufenden 12 Monate stiegen um 27 % auf 7,077 Mrd. $. Für das laufendes Fiskaljahr 2022 setzt der Konzern 7,625 Mrd. $ an gegenüber 7,55 Mrd. $ im Konsens. Das Gesamtpaket von EA sorgte nachbörslich für + 4,7 % auf 146,00 $. Damit steht unsere Position in der Actien-Börse (seit 05/20) bei + 47 %. Nächste Etappe ist die Rückkehr zum Allzeithoch bei 151,26 $ aus dem Sommer 2018.



