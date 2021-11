Der «Procimmo Real Estate SICAV» sichert sich per Anfang November 2021 die Immobilien des «Outlet Aubonne» in Aubonne und Allaman.Zürich - Der «Procimmo Real Estate SICAV» sichert sich per Anfang November 2021 die Immobilien des «Outlet Aubonne» in Aubonne und Allaman, die bisher im Eigentum der Ingka Centres waren und sich an einer einzigartigen Lage direkt am Autobahnanschluss der A1 befinden. Mit dieser bedeutsamen Akquisition kann die SICAV ihre Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie weiterführen.

