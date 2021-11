Der Autozulieferer peilt neu eine EBITDA-Marge von 13 Prozent an. Zuvor hatte eine Marge von 12 Prozent als Zielwert gegolten.Winterthur - Der Autozulieferer Autoneum gibt sich neue Mittelfristziele. Er peilt insbesondere eine EBITDA-Marge von 13 Prozent an, wie er am Donnerstag im Vorfeld eines Investorenanlasses mitteilte. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2020 hatte das Unternehmen eine Marge von 7,1 Prozent ausgewiesen, im ersten Halbjahr 2021 dann wieder eine solche von 11,8 Prozent. Früher hatte eine Marge von 12...

