Für rund drei Stunden waren die Apps des Social-Media-Marktführers kaum erreichbar. Instagram hat in den letzten Tagen anscheinend durchgehend Probleme. Zwischen 23:45 und 2:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit funktionierten die Server von Instagram, Facebook und dem Facebook-Messenger nicht richtig. In den USA entsprach die Zeit den (frühen) Abendstunden. WhatsApp war allem Anschein nach nicht betroffen. Besonders das Foto-Social-Network Instagram machte in den letzten Tagen immer wieder durch Ausfälle von sich reden. Es nahm sich am bereits am 1. ...

