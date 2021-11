Spannung ins Depot: Global eSports & Gaming Index

Gaming (Video-, Computer- und Online-Spiele) und eSports (professioneller Wettkampf in Computerspielen und die Übertragung dieser Turniere) haben durch die Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen weltweit neue Anhänger gefunden und sind stark ins Interesse der Anleger gerückt - ein Milliardenmarkt war es allerdings bereits vor Covid-19. Die HVB beruft sich auf Studien, die für 2021 von 175 Mrd. US-Dollar Marktvolumen ausgehen, spätestens im Jahr 2023 soll die 200-Milliarden-Marke geknackt werden. Die HVB lanciert unter der ISIN DE000HVB8EG5 ein Open-End-Indexzertifikat, mit dem das Wachstumsthema investierbar wird. Das Interessante daran: Ein wesentlicher Teil der Indexunternehmen, wie etwa NVIDIA, ist mit seinen Lösungen auch in anderen Zukunftsmärkten wie Virtual Reality, Medizintechnik, Big Data etc. vertreten.

Bis zu 25 Aktien mit Equal-weight-Ansatz

Der Global eSports & Gaming Index (NR) bildet die Wertentwicklung von weltweit bis zu 25 Unternehmen der geographischen Auswahluniversen Nordamerika, Japan und Westeuropa ab, die in der Entwicklung und Vermarktung von Video- und Online-Spielen aktiv sind, eSports-Veranstaltungen organisieren oder die Infrastruktur dafür bereitstellen und Technologien dafür, wie etwa Augmented Reality entwickeln. Online-Wettanbieter sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Marktkapitalisierung muss mindestens 500 Mio. Euro betragen, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen über 5 Mio. Euro liegen. Alle Indexkomponenten werden jeweils halbjährlich (Juni und Dezember) überprüft und gleichgewichtet. Außerplanmäßige Anpassungen, etwa bei Übernahmen, sind möglich.

Zum Start des Zertifikats am 23.11.22 enthält der Index voraussichtlich folgende 22 Unternehmen: Activision Blizzard und Cineplex aus dem Segment eSports, AMD, Microsoft, Nintendo, Nvidia, Sega Sammy und Sony aus dem Segment Hardware, BANDAI NAMCO, Electronic Arts, Hasbro, Konami, Netflix, Nexon, Roblox, Take Two Interactive Software, Unity Software und Zygna aus dem Segment Gaming und Facebook, PTC, Snap und Vuzix aus dem Segment Virtual Reality.

Der Index ist als Net-Return-Index konzipiert; Erträge wie Dividenden werden nach Abzug etwaiger Steuern reinvestiert. Für das Indexzertifikat fällt eine Managementgebühr von 1,3 Prozent p.a. an. Bei Zeichnung bis zum 18.11. fällt ein Ausgabeaufschlag von 1,5 Prozent an (Ausgabepreis 101,50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem weltweit diversifizierten Equal-weight-Indexkonzept können Anleger transparent und systematisch auf die Unternehmen setzen, die die Wertschöpfungskette des Gamings und der eSports abdecken - sie übernehmen damit die typischen Chancen und Risiken von Wachstumswerten des Technologiesektors.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de