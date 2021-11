DJ Vonovia-CEO: Prognose 2022 inklusive Deutsche Wohnen wohl im März

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia wird voraussichtlich im März eine Prognose für 2022 inklusive Deutsche Wohnen geben, teilte CEO Rolf Buch in der Medientelefonkonferenz mit. Ebenfalls sei es zu früh für einen Dividendenvorschlag für 2021, der Konzern halte aber grundsätzlich an der Dividendenpolitik fest, so Buch. Normalerweise veröffentlicht der Bochumer DAX-Konzern im November mit den Zahlen zu den ersten neun Monaten einen Dividendenvorschlag für das fast abgelaufene Jahr sowie eine Prognose für das kommende Jahr. Zur im Mai angekündigten Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Übernahme der Deutsche Wohnen sagte Buch, diese käme "eher früher als später", er könne allerdings nichts Genaueres zum Zeitplan sagen. Aufgrund der hohen Annahmequote des Übernahmeangebots dürfte die Kapitalerhöhung eher an den Wert von 8 Milliarden Euro herankommen als deutlich niedriger ausfallen, so Buch.

