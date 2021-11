Varta Long: 67 Prozent Chance! von Harald Zwick - 04.11.2021, 08:30 Uhr Der Aktienkurs von Varta hat seit Anfang September 2020 eine Seitwärtsrange ausgebildet. Eine Schwächere Auslieferung von Akkus für Bluetooth-Kopfhörer unterbrach am 13. August 2021 jäh eine knapp 4 Monate andauernde Aufwärtsentwicklung innerhalb der Range. Am 11. November steht die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2021 bevor, welche die Marktteilnehmer diesmal milde stimmen könnte. Am 11. November veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...