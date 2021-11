Der DAX ist am Donnerstag mit einem neuen Rekordhoch in den Handel gestartet. Nach den jüngsten Beschlüssen der Fed konnte der Leitindex das bisherige Allzeithoch bei 16.030 Punkten überwinden. Nachdem nun Klarheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank herrscht, wäre der Weg nach oben auch charttechnisch frei.Die Fed beginnt zwar wie erwartet mit ihrem Tapering. Allerdings will sie sich mit Zinserhöhungen noch Zeit lassen, auch die hohe Inflation wird weiter als temporär bezeichnet. Angesichts ...

