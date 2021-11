DGAP-News: / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung

ottobahn-Trasse im Stadtverkehr

Lead-Investor steigt bei ottobahn ein - Fortschrittliches Mobilitätskonzept aus Deutschland steht kurz vor dem Start - Mittel für die nächsten Schritte zum Aufbau der Teststrecke bei München gesichert - Investments parallel zur laufenden Finanzierungskampagne weiter auf FunderNation möglich

München, 04.11.2021.

Nachhaltig, komfortabel und kostengünstig - ottobahn ist ein innovatives Verkehrssystem auf Basis einzelner Kabinen, welche sich emissionsfrei und vollautomatisiert oberhalb bestehender Straßen bewegen. Dank einzigartiger Software können Passagiere an nahezu jedem Punkt einer Strecke zu- und aussteigen. Damit erfüllt ottobahn jeden Anspruch an eine zukunftsfähige Mobilitätslösung. Lead-Investor der aktuellen Finanzierung ist die Ökovation Ventures GmbH & Co. KG aus Endsee. Der auf nachhaltige Unternehmen spezialisierte Fonds steigt bei einer Bewertung von 22,5 Millionen Euro ein und sorgt damit dafür, dass die ottobahn schon in 2022 erste Passagiere in München befördern wird. Die Ökovation Ventures GmbH & Co. KG hat den weltweit ersten Mittelstands-Fonds aufgelegt und die ottobahn, neben drei weiteren herausragenden Start-ups, aus über 1.000 Unternehmen über zwölf Monate hinweg ausgewählt. Der Ökovation Ventures Fonds sorgt neben dem Investment mit seiner Fachexpertise im Bau von Großprojekten, intensiven Gründer-Mentoring, internationalem Marketing und Sales sowie der Integration in das exklusive Netzwerk von THE GROW für einen schnellen und nachhaltigen Erfolg der ottobahn, so Ökovation Ventures Shareholder und Beiratsvorsitzender Bernhard Schindler. "Wir sehen bei ottobahn ein enorm großes Potenzial, den Mobilitätssektor International nachhaltig zu revolutionieren. Daher unterstützen wir hier neben dem hohen finanziellen Investment mit unserer gesamten Expertise", so Gerold Wolfarth, CEO der Ökovation Ventures. Zusätzlich beteiligt sich auch die rupf gmbh aus Reutlingen an der Finanzierungsrunde. Interessierte private Investoren können aktuell noch über die Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform FunderNation.eu in die Risikofinanzierung einsteigen. Zur Absicherung der Technologie und als Vorbereitung der Zulassung des Verkehrssystems wird die ottobahn GmbH bis 2023 rund 5 Millionen Euro investieren. Mit Erreichen der Zulassung wird die ottobahn durch öffentliche Mittel förderfähig. Mittel für die nächsten Schritte zum Aufbau der Teststrecke in Taufkirchen bei München gesichert ottobahn-Geschäftsführer und "Can Do Officer" Marc Schindler kommentiert: "Die erfolgreiche Finanzierung ist ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg der ottobahn. Wir haben uns damit einen wesentlichen Teil der Mittel gesichert, die wir für den Bau der geplanten Teststrecke und das Erlangen der Betriebszulassung benötigen." "Wir sind nicht nur von Ansatz und Geschäftsmodell des Unternehmens überzeugt, uns begeistert auch das interdisziplinäre Team, das Verkehr neu denkt und eine bewährte, grüne Technologie klug mit KI verzahnt und auf die Schiene bringt", so Gerold Wolfarth von Ökovation Ventures weiter. "Ich bin fest davon überzeugt, dass der Aufbau der Teststrecke das Mittel zum Erfolg ist und sich die ottobahn danach weltweit etablieren wird", ergänzt Rudolf Pfriender von der rupf GmbH. Die Finalisierung der Teststrecke ist nur ein Teil, in den die Finanzierung fließt. ottobahn plant die Mittel zudem in den Aufbau des Teams für Hardware- und Softwareentwicklung sowie in zugehörige Patentabsicherungen zu investieren. Als Software-Unternehmen, das später den Aufbau und den Betrieb der kommerziellen Strecken ihren Partnern überlässt, erwartet ottobahn, bereits mit der Realisierung der ersten Strecke die Gewinnzone zu erreichen. Interesse an der ottobahn haben bereits zahlreiche Kommunen aus dem In- und Ausland bekundet. Über ottobahn:



Die ottobahn GmbH mit Sitz in München entwickelt ein CO 2 -neutrales und vollautomatisiertes Transportsystem oberhalb heutiger Straßen. Urbane Städte bekommen damit eine schnelle und kostengünstige Lösung Ihrer Verkehrsprobleme Die Gleisträger werden begrünt und mit Solarzellen ausgestattet. Personen und Güter werden in hängenden Kabinen befördert, die schienengeführt fortbewegt werden. Keine Staus, keine Bahnhöfe, alles on-demand per App. www.ottobahn.global Gerne stellen wir auf Nachfrage Bild- und Informationsmaterial zur Verfügung. Kontakt: ottobahn GmbH

Rupert-Mayer-Straße 44

81379 München Marc Schindler,

Can Do Officer, Managing Director

marc.schindler@ottobahn.global

www.ottobahn.de



Pressekontakt:



Frank Schwarz

+49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

