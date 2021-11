KOF-Konjunkturumfrage vom Oktober: Die Unternehmen in der Schweiz sehen wieder vermehrt optimistisch in die Zukunft.Zürich - Die Unternehmen in der Schweiz sehen wieder vermehrt optimistisch in die Zukunft. Die Geschäftslage erreichte wieder fast das Niveau vom Frühjahr 2018, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) in ihrer Konjunkturumfrage vom Oktober schreibt. Der Geschäftslageindikator im Verarbeitenden Gewerbe stagnierte auf einem hohem Niveau, auch wenn grosse Unternehmen eine leicht Abschwächung...

