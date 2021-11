DGAP-News: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

PUNICA Invest GmbH: Ehrke & Lübberstedt und PUNICA Invest kooperieren beim Vertrieb des ELM Global Tico



04.11.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ehrke & Lübberstedt und PUNICA Invest kooperieren beim Vertrieb des ELM Global Tico



Die Lübecker Investmentboutique Ehrke & Lübberstedt nutzt künftig die Dienstleistungen der Spezialisten von PUNICA Invest beim Vertrieb des ELM Global Tico (WKN A2PF00 / A2PF01). Der Fonds investiert in Unternehmen, die ein einzigartiges Geschäftsmodell mit starken Wettbewerbsvorteilen haben, solide Bilanzen vorweisen und von einem Markt mit strukturellem Wachstum profitieren. Fondsmanager Daniel Kröger (CIIA), der seine Sporen zuvor bei der Frankfurter Fondsboutique ACATIS als Head of Portfoliomanagement verdiente, sucht für das Portfolio Aktien aus, die aufgrund ihres Geschäftsmodells Gestalter des digitalen Wandels sind und in Zukunft von überdurchschnittlich steigenden Gewinnen profitieren werden. Auch Unternehmen, die durch Digitalisierung erhebliche Effizienten heben können, sind für den Manager von Interesse. "Jedes Unternehmen und jeder Sektor unterliegt seit Erfindung des Computers durch Konrad Suse in den späten 1930er Jahren der Digitalisierung", ist sich Diplom-Informatiker Kröger sicher. Lediglich die Geschwindigkeit der radikalen und inkrementellen Innovationen nehme dabei zu. "Die Unternehmen, die diese Technologie entwickeln, sind in der Lage, auch unter stagnierenden wirtschaftlichen Bedingungen weiter zu wachsen", fasst der Manager seine Anlagestrategie zusammen. Zur Beschaffung von Informationen für die Beurteilung, welche Technologien in welchen Branchen zur Disruption führen können, ist Kröger dabei kein Weg zu weit. So verbringt er über 100 Tage im Jahr bei einschlägigen Unternehmen, auf Messen und anderen Großveranstaltungen, auf denen neue Technologien präsentiert werden. Dass er als Fondsmanager unter den ganzen "Tekkies" eher ein Exot ist, nimmt er dabei gerne in Kauf. "Als Informatiker falle ich bei den Zielunternehmen gar nicht weiter auf," ist sich der Experte sicher. "Wir freuen uns, dass Daniel Kröger unser Team mit seiner Erfahrung erweitert." konstatiert Frank Lübberstedt, Gründer und Vorstand des Unternehmens. "Es ist schön, dass wir nun mit der PUNICA Invest einen weiteren Mosaikstein ergänzen können, der für eine erfolgreiche Fondsentwicklung notwendig ist," so der erfahrene Fondsmanager, der auch als Berater der Investmentfonds ACATIS Aktien Deutschland ELM und ACATIS ELM Konzept fungiert. "Als Vertriebsexperten sind wir immer auf der Suche nach interessanten Fondskonzepten, die sich durch einen klaren USP vom Wettbewerb abheben und ihre eigene Geschichte erzählen," betont Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest aus Hamburg. Beim ELM Global Tico käme dabei alles zusammen, was man sich wünschen könne: Ein hochflexibler aber konzentrierter Ansatz, gepaart mit guter Performance und einem sehr erfahrenen Fondsmanager. "Insofern sind wir sehr dankbar für die Kooperation und denken, dass sich viele unserer Kunden für die Strategie interessieren werden," freut sich Lipfert. Anlegern stünde dabei sowohl eine Retail (WKN A2PF00) als auch eine Clean-Fee-Anteilsklasse (WKN A2PF01) zur Verfügung. Über Ehrke & Lübberstedt AG

Die Ehrke & Lübberstedt AG ist eine Investment-Boutique mit Sitz in Lübeck. Wir setzen mit unserem Investment Prozess die Prinzipien der großen Value Investoren wie Warren Buffett oder Benjamin Graham um. Als aktive Stock-Picker investieren wir vorzugsweise in unterbewertete Unternehmen mit hoher Bilanzqualität. Vorrangig suchen wir unterbewertete Weltmarktführer in Nischenmärkten. Mit Hilfe unseres disziplinierten und über 18 Jahre weiterentwickelten Investment-Prozesses konnten wir in der Vergangenheit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Die von uns beratenen Fonds Acatis Deutschland ELM und ELM Konzept gehören zu den erfolgreichsten Fonds in ihren Klassen. Unser weltweit anlegender ELM Global TICO wurde im September 2019 aufgelegt. Über PUNCIA Invest GmbH

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung ("Punica Granatum") unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

04.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de